Zurich (ots/PRNewswire) - Die Geneva Association freut sich, die Wahl von drei neuen Vorstandsmitgliedern bekannt zu geben:- Michel Khalaf, President und CEO, MetLife- Anna Manning, President und CEO, Reinsurance Group of America (RGA)- John Neal, CEO, Lloyd's of London Charles Brindamour, Vorstandsvorsitzender der Geneva Association, sagte: "Ich möchte Michel Khalaf, Anna Manning und John Neal im Vorstand der Geneva Association willkommen heissen. Ich freue mich darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die Herausforderungen, denen sich unsere Branche gegenübersieht, anzugehen, und um die wichtige Mission der Geneva Association, Versicherung als eine Kraft des Guten zu fördern, voranzubringen."Michel Khalaf kommentierte: "Unsere Tätigkeit als Industriezweig ist ein wichtiger Teil des sozialen Sicherheitsnetzes und bietet den Menschen weltweit finanzielle Sicherheit. In diesen herausfordernden Zeiten wird die Geneva Association eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Diskussion über Risiken, Regulierung und die Zukunft des Versicherungswesens spielen. Ich fühle mich geehrt, Teil ihres Vorstands zu sein." Michel Khalaf ist President und CEO von MetLife und seit Mai 2019 Mitglied der Geneva Association.Anna Manning fügte hinzu: "Als Versicherer und Rückversicherer sind wir bestrebt, Menschen und Unternehmen in ihren schwierigsten Zeiten zu schützen. Das immense Ausmass von COVID-19 hat die Verantwortung und den Zweck der Versicherungswirtschaft überdeutlich gemacht. Die Geneva Association stellt den Beitrag der Versicherung zur gesellschaftlichen Widerstandsfähigkeit ins Rampenlicht. Dies ist wichtiger denn je und es ist mir eine Ehre, daran teilzuhaben." Anna Manning ist seit 2007 bei RGA, wurde 2015 President und 2017 CEO. Sie ist seit 2017 Mitglied der Geneva Association.John Neal meinte dazu: "Die Geneva Association ist einzigartig unter den Think-Tanks aufgrund ihrer tiefgreifenden Kenntnisse der Versicherungsbranche, die durch regelmässige sinnvolle Interaktionen mit ihren CEO-Mitgliedern möglich wird. Ich freue mich darauf, die ehrgeizige Forschungsagenda der Organisation zu globalen Risiken mitzugestalten, um die Gesellschaft wirklich zu beeinflussen. John Neal wurde im Oktober 2018 zum CEO von Lloyd's of London ernannt und ist seit 2013 Mitglied der Geneva Association.Die Ernennung von Michel Khalaf, Anna Manning und John Neal zu Vorstandsmitgliedern der Geneva Association trat am 10. Juni 2020 in Kraft.