Instagram-CEO Adam Mosseri kündigte an, das Unternehmen werde seine Richtlinien und Algorithmen neu prüfen. Etwaige Benachteiligungen Schwarzer User sollen so künftig verhindert werden. In einem Blogpost kündigte Instagram-Chef Mosseri an, die Plattform wolle Schritte einleiten, um die Schwarze Community besser zu unterstützen. Obwohl Instagram eine Plattform sei, auf der sich BlPOC-User vernetzen und solidarisieren, seien immer wieder Bedenken geäußert worden, die Richtlinien und Algorithmen würden nicht jeden gleich behandeln. Um diese Bedenken auszuräumen und mögliche ...

