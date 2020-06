Mainz (ots) -Woche 25/20Mittwoch, 17.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Das Geheimnis der GeneWoher wir kommenGroßbritannien 20166.20 Das Geheimnis der GeneWohin wir gehenGroßbritannien 20167.05 Leschs KosmosDie geheime Macht der LangeweileDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.20 Überführt - der Bankräuber Siegfried Massat9.05 Hightech-Gangster - Superblüten und Bankraub onlineDeutschland 20189.50 Hightech-Gangster - Kokain per U-Boot und ein Kasino-RaubAustralien 201810.35 Hightech-Gangster - Kaiserin Sisis geraubte JuwelenAustralien 201811.20 Hightech-Gangster - El Chapos spektakuläre FluchtDeutschland 201812.05 Hightech-Gangster - Diamanten, Gold und LuxusautosDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Unter GangsternAlbanische MafiaAlbanien 201923.10 Unter GangsternDie Narcos-ErbenSpanien 201923.50 Unter GangsternUS-Waffen für das Drogen-KartellSpanien 20190.40 heute journal1.05 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleWenn Frauen töten: Marianne BachmeierDeutschland 20161.50 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleFalsche Fährten: Der Fall Walter SedlmayrDeutschland 20192.35 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleEltern unter Verdacht: Die Akte Monika WeimarDeutschland 20193.20 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDas irische DienstmädchenGroßbritannien 20194.05 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenBlaubart 1922Großbritannien 20194.50 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDas Rätsel von ClevelandGroßbritannien 2019Woche 25/20Donnerstag, 18.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.30 Die Geheimnisse der RussenmafiaGewalt, Geschäft, GefängnisDeutschland 20196.15 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies DeutschlandDeutschland 20187.00 Die Science-Fiction-ProphetenArthur C. Clarke: Odyssee im WeltallUSA 20117.45 Die Science-Fiction-ProphetenGeorge Lucas: Star WarsUSA 20118.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.25 Die Science-Fiction-ProphetenH. G. Wells: Zeitmaschine und Krieg der WeltenUSA 20119.10 Die Science-Fiction-ProphetenIsaac Asimov: Roboter und galaktische ImperienUSA 20119.55 Die Science-Fiction-ProphetenPhilip K. Dick: Von Total Recall bis Minority ReportUSA 201110.35 Die Science-Fiction-ProphetenRobert A. Heinlein: Starship TroopersUSA 201111.20 Die Science-Fiction-ProphetenJules Verne: Visionär der ModerneUSA 201112.05 Die Science-Fiction-ProphetenMary Shelleys FrankensteinUSA 2011( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Inside NATOKrieg und neue FeindeDeutschland 201922.25 Operation RubikonDeutschland 202023.25 Albtraum Afghanistan - Todeskampf der SowjetunionFrankreich 20190.10 ZDF-HistoryDie heißesten Momente des Kalten KriegesDeutschland 20080.50 heute journal1.20 Die Superburg des Richard LöwenherzFrankreich 20192.05 Terra XDie Welt der RitterMänner in EisenDeutschland 20142.45 Terra XDie Welt der RitterFür Ruhm und EhreDeutschland 20143.30 Terra XDie Welt der RitterDie Letzten ihrer ArtDeutschland 2014( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:4.55 Momente der Geschichte IIDie Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und HexenDeutschland 2015Woche 27/20Samstag, 27.06.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten:11.15 Terra XRätselhafte PhänomeneErdlöcher und blaue WunderDeutschland 2018"Terra X: Rätselhafte Phänomene - Verschwundene Inseln undwandernde Steine" entfällt12.00 Risiko Felsstürze - Wenn Berge bröckelnDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten:23.15 Terra XRätselhafte PhänomeneErdlöcher und blaue WunderDeutschland 2018"Terra X: Rätselhafte Phänomene - Verschwundene Inseln undwandernde Steine" entfällt0.00 Die Erde - Unruhiger PlanetTsunamis, Vulkane und WetterextremeUSA 20170.45 Der Rhein - Strom der GeschichteDeutschland 20162.15 Faszinierende ErdeFlüsseAustralien 20193.00 Faszinierende ErdeWüstenDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 3.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4625390