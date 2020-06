London/Wien (ots) - Unter Teilnahme zahlreicher Top 20 Spielerinnen und Spieler der ATP Tennis-Weltrangliste hat in Belgrad, Serbien, die GVC Global Foundation Eastern European Championship begonnen, die sechs Wochen vom 15. Juni bis zum 23. Juli 2020 dauern wird.In der Startphase werden bei dem Turnier Top 100 Spielerinnen und Spieler der ATP-Weltrangliste, darunter Andrey Rublev, Nikoloz Basilashvili, Kristina Mladenovic, Borna Coric, Dusan Lajo bei den Herren sowie Kristina Mladenovic, Polona Hercog, Patricia Maria Tig, Irina Camelia Begu, Kateryna Kozlova, Tamara Zidansek , Ana Bogdan und Danka Kovinic bei den Damen antreten. Weitere Top 20 Wildcards werden im Laufe des Turniers bekannt gegeben.Die GVC Global Foundation ist Namenssponsor und Partner des Turniers und nutzt das Sponsorship, um Spenden für Corona-Hilfsorganisationen zu sammeln. GVC, Muttergesellschaft unter anderem der Marke bwin in Deutschland, wird selbst eine erste Spende in Höhe von 20.000 Euro leisten und ruft zu weiteren Spenden der Tennisfans und Öffentlichkeit auf. Während der Finalwoche wird GVC noch einmal 100 Euro für jedes aufgeschlagene Ass spenden.Das Turnier wurde von der ehemaligen Nummer 8 der Weltrangliste Janko Tipsarevic ins Leben gerufen. Ziel war es ursprünglich, nach der Aussetzung der ATP- und WTA-Tourneen den serbischen Spielerinnen und Spielern wettbewerbsfähige Matches zu ermöglichen. Es erzeugte jedoch schnell die große Aufmerksamkeit bei einigen der weltweit besten Spielerinnen und Spieler und präsentiert sich nun als international größtes Tennisturnier seit dem Lockdown im offiziellen Tennis in Folge der Pandemie.Die Eastern European Championship in der Tipsarevic-Akademie in Belgrad hat sich mit Unterstützung der GVC Global Foundation zu einem innovativen, flexiblen Format entwickelt, das in den ersten Wochen eine Reihe von Round-Robin-Spielen vorsieht. Im weiteren Verlauf des Turniers kommen gesetzte Wildcards von der Spitze des Herren- und Damentennis hinzu. Das Turnier geht in den beiden letzten Wochen in eine K.o.-Phase über, in der die Sieger am 23. Juli gekürt werden.Das gesamte Turnier wird weltweit live über den Tenniskanal übertragen. Zudem werden auch vor Ort Zuschauerinnen und Zuschauer anwesend sein, wobei die dort geltenden Richtlinien zur Abstandswahrung penibel eingehalten werden.Martin Lycka, Director of Regulatory Affairs bei GVC und Treuhänder der GVC Global Foundation, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, mit Janko Tipsarevic zusammenzuarbeiten, um Gelder für die Corona-Hilfe zu sammeln. Die GVC-Stiftung unterstützt und fördert eine Vielzahl von guten Zwecken durch die Verbindung der GVC Gruppe mit dem Sport. Gegenwärtig gibt es keine größere Herausforderung als die Bekämpfung der globalen Pandemie. Es ist uns ein großes Anliegen, Mittel zur Unterstützung der Menschen und Institutionen, die bei der Corona-Bekämpfung an vorderster Front stehen, zu sammeln. Wir danken Janko Tipsarevic und seinem Team für ihren Einsatz, die Eastern European Championship in so kurzer Zeit komplett neu aufgestellt zu haben."Janko Tipsarevic, Initiator der Eastern European Championship, sagt: "Wir freuen uns, die GVC Global Foundation als Titelsponsor und Partner gewonnen zu haben. Was als eine Idee begann, den regionalen Spielerinnen und Spielern während der Pandemie eine Gelegenheit zu bieten, Tennis zu spielen, hat eine immense Dynamik entwickelt und sich zu einem Tennisgroßereignis entwickelt. Angesichts der aktuellen Umstände liegt es auf der Hand, dass wir das Turnier dafür nutzen, um einen Beitrag zur Unterstützung der Corona-Hilfe zu leisten".Über die GVC Global FoundationDie GVC Global Foundation wurde gegründet, um die CSR-Initiativen, Ziele und Spenden von GVC weltweit zu koordinieren und zu fördern. Die Stiftung fördert eine Vielzahl von guten Zwecken und konzentriert sich dabei insbesondere auf die Themen Verantwortliches Spielen, Sportintegrität und Forschung zur Glücksspielregulierung, Aufklärung und Behandlung, den Breiten-, Frauen- und Behindertensport sowie gesundheitliche Themen. In Deutschland hat die GVC Stiftung 2019 das Deutsche Forum für Integrität im Sport ins Leben gerufen. Das 1. Forum fand in Kooperation mit dem Fußballbundesligisten Borussia Dortmund und unter Beteiligung u.a. des 1.FC Köln sowie der Sportintegritätsplattform Play Fair Code im letzten Jahr in Dortmund statt. Ziel des Forums ist es, stärkere Aufmerksamkeit für Sportintegritätsprogramme in Deutschland und anderen deutschsprachigen Ländern zu erzeugen.Weitere Informationen über die GVC Global Foundation finden Sie auf der Webseite der Stiftung: www.gvcglobalfoundation.com (http://www.gvcglobalfoundation.com)Über GVC Holdings PLC:GVC Holdings PLC ist ein führendes, global tätiges und börsengelistete Gaming Unternehmen. Die Aktien von GVC Holdings PLC (LSE: GVC) notierten von 2004 bis zum 1. Februar 2016 am Alternative Investment Market der Londoner Börse (AIM). Am 1. Februar 2016 hat GVC die bwin.party digital entertainment plc. übernommen und ist seit Februar 2016 am Main Market der Londoner Wertpapierbörse gelistet. Am 28. März 2018 hat GVC die Ladbrokes Coral PLC Gruppe übernommen und ist damit eines der größten börsennotierten Gaming-Unternehmen weltweit.Das Unternehmen ist ein führender E-Gaming Anbieter sowohl im B2C als auch im B2B Markt. GVC bietet die vier Haupt-Produktbereiche Sportwetten, Poker, Casino und Bingo an und hält hier jeweils führende Marktpositionen, unter anderem mit etwa 4 Milliarden Euro Sportwettenumsatz pro Jahr. Ihre wichtigsten Marken sind CasinoClub, Sportingbet, bwin, partypoker, partycasino und Foxy Bingo. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz auf der Isle of Man und ist mit über 28.000 Angestellten und Mitarbeitern sowie 18 Büros in über 30 Märkten vertreten. GVC hält Lizenzen in über 20 Ländern, u.a. in Australien, Belgien, Frankreich, Irland, Italien, Deutschland (Schleswig-Holstein), Spanien, Malta, Dänemark, Großbritannien, Rumänien, Bulgarien, Südafrika und den USA.Als börsennotiertes Unternehmen ist GVC Mitglied des FTSE 250 Index, in dem Unternehmen vertreten sind, die weltweit anerkannte Standards im Bereich Corporate Responsibility erfüllen.Weitere Informationen zu GVC finden Sie auf www.gvc-plc.com (http://www.gvc-plc.com). 