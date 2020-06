Ihre Mandate seien jeweils mit Wirksamkeit ab 1. Mai 2021 für fünf weitere Jahre bestätigt worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Reindl ist seit 2014 im Vorstand der IMMOFINANZ, Schönauer seit 2016. An der Spitze des Immobilienkonzerns steht seit April der Investor und s-Immo-Kernaktionär Ronny Pecik. Zuvor hatte Oliver Schumy das Unternehmen im März überraschend verlassen. In Wien klettert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...