Mainz (ots) -Mittwoch, 17. Juni 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerMeine Rechte auf dem Balkon - Rechtliches zum Grillen und FeiernNudelalternativen im Trend - Nudeln aus Linsen, Erbsen & Co.Lachen ist gesund - Zu Gast bei einem Lach-SeminarGast: Dirk Steffens, WissenschaftsjournlistMittwoch, 17. Juni 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Sandra Maria GronewaldCondor fliegt wieder - Jede Menge Arbeit für die TechnikerExpedition: Erfurt-Tiefthal - Einladung bei Fidel CastroKüchenträume - Marions Portobello-BurgerMittwoch, 17. Juni 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbJohannes Oerding unterstützt Kampagne - Event für HamburgerVeranstalterPrinz Joachim bleibt in Paris - Neue Aufgaben für den DänenMittwoch, 17. Juni 2020, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperAmerika am Wendepunkt? - Die Wut der StraßeWie Polen Minderheiten ausgrenzt - Das Ende des RegenbogensEndlich wieder Mittelmeer - Urlaub in Corona-ZeitenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4625443