Am 18.6. ist letzter Termin für die Bekanntgabe aller Zahlen und sonstigen Ergebnisse aus dem Prüfungsbericht der KPMG sowie die anschließende Einschätzung der Kläger aus den Reihen der aktivistischen Investoren und am Ende auch der BaFin, die sich noch schnell einklinken wollte, um im Ringen um die Wahrheit bei Wirecard dabei zu sein. Spannend deshalb:



Es gibt Banken, die Kursziele für Wirecard von bis zu 130 € nennen. Voraussetzung dafür: Ein glattes Testat der Wirtschaftsprüfer. Die Gegenseite taxiert das Kursrisiko bis 65/70 €, wenn es kein glattes Testat gibt. Eine solche Lage hat es für ein DAX-Unternehmen selten bzw. nie gegeben. Lediglich VW befand sich vor 4 Jahren in einer ähnlichen Lage im Zuge des Diesel-Skandals mit der gleichen Differenz der Kursziele: 160 € nach oben bis 80 € nach unten. Daraus entstand ein Auffangkurs von rd. 100 €. Wir urteilen erst ab 19.6.



