SLM Solutions Group AG hält virtuelle Hauptversammlung 2020 ab

Lübeck, 16. Juni 2020 - Die SLM Solutions Group AG ("Gesellschaft" oder "SLM Solutions"), ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie, hat am heutigen Dienstag ihre ordentliche Hauptversammlung 2020 als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt. 75,74% des stimmberechtigten Kapitals waren vertreten. Die Hauptversammlung hat allen zur Abstimmung vorgelegten Beschlussvorschlägen mehrheitlich zugestimmt.Der Vorstand berichtete den Aktionärinnen und Aktionären über die operative und strategische Entwicklung der SLM Solutions Group AG im Geschäftsjahr 2019 sowie über die aktuelle Lage des Unternehmens.Vorstand und Aufsichtsrat wurden von der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019 entlastet. Zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 wurde die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, bestellt.Darüber hinaus stand die Wahl des satzungsmäßig vorgesehenen sechsten Aufsichtsratsmitglieds auf der Tagesordnung, nachdem der Aufsichtsrat der Gesellschaft nach der Amtsniederlegung von Herrn Dr.-Ing. Michael Mertin zuletzt nur aus fünf Mitgliedern bestanden hatte. Frau Dr. Nicole Englisch, Rechtsanwältin, Partnerin der Kanzlei Clifford Chance Deutschland LLP, wurde von der Hauptversammlung neu in den Aufsichtsrat der SLM Solutions Group AG gewählt.Im Zusammenhang mit der am 26. März 2020 mit der Cornwall GmbH & Co. KG, der größten Aktionärin der Gesellschaft, abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarung, in deren Rahmen die Begebung neuer Wandelschuldverschreibungen geplant ist, wurden zudem Beschlüsse über die Änderung und Verlängerung der von der Hauptversammlung am 22. Juni 2018 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Änderung des bestehenden Bedingten Kapitals 2014/2018 sowie über die entsprechende Satzungsänderung gefasst.Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten werden auf der Webseite https://www.slm-solutions.com/de/hv-2020/ veröffentlicht.Über das Unternehmen: Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, Canada, Singapur, Russland, Indien und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.

Kontakt: Julia Stargardt SLM Solutions Group AG Tel.: +49 (0)451 40 60 42 08 E-Mail: ir@slm-solutions.com

16.06.2020