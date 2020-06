Mit mehr als dem Dreifachen an benannten Neuabschlüssen im Vergleich zum nächstfolgenden Kandidaten und seit 15 Jahren in Folge die meistverkaufte Kernbankenplattform ist Temenos als Technologieführer der Branche anerkannt

Mit über 50 mehr Neuabschlüssen im Vergleich zum nächstfolgenden Anbieter ist Temenos Infinity von Temenos zum vierten Mal in Folge das meistverkaufte System für Digital Banking und Banking-Kanäle

Mit Temenos Payments erzielte Temenos mehr als doppelt so viele Neuabschlüsse wie der nächstfolgende Mitbewerber und bestätigt erneut seine Führungsposition bei Massenzahlungssystemen

Intelligence Sales League Table 2020 (SLT): Temenos wurde außerdem zu einem regional führenden Unternehmen sowohl in Europa als auch in Amerika ernannt. Mit seiner KI und seiner fortschrittlichen Cloud-Technologie ist Temenos weiterhin unangefochtener Marktführer in den wichtigsten Produktkategorien der IBS League Table mit der höchsten Anzahl an Mitbewerbern.

Temenos ist seit 15 Jahren Anbieter des meistverkauften Kernbankensystems und verzeichnete im vierten Jahr in Folge die höchsten Verkaufszahlen bei Produkten für digitales Banking. Seit 21 Jahren in Folge belegt Temenos ununterbrochen die ersten beiden Plätze als Kernbankensystem und demonstriert damit seine dauerhafte Führungsposition. In diesem Jahr führt Temenos die SLT-Tabelle in neun Kategorien an, darunter:

Meistverkauftes System für Digital Banking und Banking-Kanäle mit Temenos Infinity mit 38 Neuabschlüssen

Meistverkauftes Kernbankensystem mit Temenos Transact mit 51 Geschäftsabschlüssen mit Neukunden

Meistverkauftes Zahlungssystem mit Temenos Payments mit 51 neuen Geschäftsabschlüsse

Meistverkauftes Risikomanagementsystem mit Temenos Financial Crime Mitigation mit 53 neuen Geschäftsabschlüssen

Führender regionaler Anbieter in Europa dank Zusammenarbeit mit ABN AMRO und Challenger-Banken wie Lunar und Alba

Führender Anbieter in Nord- und Südamerika in Partnerschaft mit innovativen Banken wie CWB Financial Group

Zweitstärkster Anbieter in der Region Nahost und Afrika mit Schlüsselkunden wie der Egyptian National Post Organization

Zweitstärkster Anbieter in der Region Asien-Pazifik mit innovativen Kunden wi TSB with Temenos Infinity Digital Onboarding und Virgin Money Australia

Zweitstärkster Anbieter im Bereich Banking mit der weltweit größten islamischen Bank, Al Rajhi Bank, als Partner

Max Chuard, Chief Executive Officer, Temenos, erklärte: "Wir fühlen uns geehrt durch die Auszeichnung als Anbieter der meistverkauften Bankensoftware mit modernster Technologie in den Hauptproduktkategorien Digital Banking, Kernbankensysteme, Zahlungsverkehr und Risikomanagement. Heute erleben wir mehr als je zuvor eine beschleunigte Einführung von Digital- und Cloud-Technologien, denn Banken benötigen eine flexible, moderne Bankentechnologie für das gesamte Front- und Back-Office. Wir bieten unseren Kunden, sowohl etablierten Banken als auch Neueinsteigern, eine erfolgreiche Kombination aus umfassender Bankfunktionalität und modernster Cloud-nativer, Cloud-diagnostischer Technologie. Unsere Lösungen für die ‚Neue Normalität' bieten unseren Kunden Agilität, eine schnelle Markteinführung, hyper-personalisierte Dienstleistungen im Front-End und Automatisierung sowie operative Exzellenz im Back-Office. Der IBS-Bericht bestätigt Temenos erneut als globalen Leistungsträger und weltweite Nummer 1 unter den Anbietern von Bankensoftware. Ich möchte unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern für ihren Beitrag zum Erreichen dieses fantastischen Meilensteins danken."

IBS' Sales League Table Panel, erklärte: "Mit fast 900 validierten Abschlüssen weltweit und der bisher höchsten Beteiligung von Anbietern war 2019 ein rekordverdächtiges Jahr für unsere Sales League Table. Der Erfolg von Temenos war insofern bemerkenswert, als das Unternehmen in den wettbewerbsintensivsten Kategorien wie Digital Banking, Kernbankgeschäft, Massenzahlungen und Risikomanagementsysteme die Nummer 1 erreichte. Wie wir bei IBS Intelligence feststellen, prüfen Banken ihre Pläne zur digitalen Transformation erneut, um ihre Unternehmen in der aktuellen COVID-19-Krise zu unterstützen. 2020 wird ein interessantes Jahr für unsere Branche, und wir werden weiterhin neue Geschäftsabschlüsse und Trends beobachten, um unsere Kunden weltweit zu unterstützen."

Temenos konzentriert sich unermüdlich auf Innovation und investiert 20 seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung so viel wie kein anderer Anbieter der Branche. Die IBS Intelligence Sales League Table ist das globale Barometer für die Vertriebsleistung von Bankenplattformen, die von Retail- über Privat- bis hin zu islamischen Banken und von rein digital operierenden bis hin zu Universalbanken reichen. Die SLT bietet Führungskräften in Banken ein wichtiges Instrument für die Auswahl von Anbietern für RFIs und beeinflusst die Anbieterauswahl im konventionellen und digitalen Bankgeschäft.

Ends

Über Temenos

Die Temenos AG (SIX: TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Mehr als 3.000 Banken weltweit, darunter 41 der Top-50-Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die Tagesgeschäfte als auch die Interaktionen von mehr als 500 Millionen Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200616005696/de/

Contacts:

Pressekontakte

Jessica Wolfe und Grace Collins

Temenos Global Public Relations

Tel.: +1 610 232 2793 + 44 20 7423 3969

E-Mail: press@temenos.com



Alistair Kellie und Andrew Adie

Newgate Communications im Namen von Temenos

Tel.: +44 20 7680 6550

E-Mail: allnewgatetemenos@newgatecomms.com