Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat abermals keine Anpassungen an ihrer Zinspolitik vorgenommen, so die Analysten der NORD LB. Sowohl der "traditionelle" Leitzins als auch die Zielrendite für japanische Staatsanleihen im Laufzeitband 10 Jahre würden damit erwartungsgemäß auf unverändertem Niveau bleiben. Zudem sei bei den "klassischen" Kaufprogrammen keine Veränderungen vorgenommen worden. Die Notenbanker in Tokio hätten allerdings beschlossen, ihr Kreditpaket zur Verbesserung der Liquiditätssituation der japanischen Unternehmen hochzufahren. Damit werde klar, dass sich die Bank of Japan weiterhin aktiv gegen die negativen ökonomischen Auswirkungen der Coronavirus-Krise stemmen wolle. ...

