Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bei einer Videokonferenz hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan unter anderem über die Flüchtlingsfrage und die Corona-Pandemie gesprochen. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit.

"Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Situation im östlichen Mittelmeer sowie die Lage in Libyen", erklärte Seibert in einer Mitteilung. Zu Libyen seien beide darüber einig gewesen, dass der von den Vereinten Nationen geführte Prozess zu einer politischen Lösung des Konflikts gestärkt werden müsse. "Darüber hinaus tauschten sich die Bundeskanzlerin und der Präsident über die pandemische Lage in ihren beiden Ländern aus", erklärte Seibert.

June 16, 2020 10:36 ET (14:36 GMT)

