Das Analysehaus "Fitch Solutions Country Risk and Industry Research' hat in einer neuen Untersuchung die Entwicklung der Goldförderung unter die Lupe genommen.Danach dürfte die globale Goldförderung in Goldminen in den kommenden Jahren wieder ansteigen. Treiber dieser Entwicklung sind Fitch zufolge höhere Goldpreise und Fusionen zwischen großen Minenunternehmen, teile das Nachrichtenportal Mining News mit.Die Analysten von Fitch erwarten einen Anstieg der weltweiten Goldproduktion von 106 Mio. Unzen im Jahr 2020 auf 133 Mio. Unzen im Jahr 2029, was einem jährlichen Produktionswachstum von 2,5 % entspricht.Damit würde sich das Wachstum in der weltweiten Goldförderung wieder beschleunigen, denn zwischen 2016 und 2019 betrug es nur 1,2 % jährlich.

