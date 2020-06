Wien (ots/PRNewswire) - Coveris stärkt den Bereich medizinische Verpackungen und investiert erheblich in die Modernisierung seiner Produktionsanlagen. Mit einem umfangreichen Investitionsprogramm von 10 Mio. Euro macht Coveris damit einen bedeutenden Entwicklungssprung in Richtung Industrie 4.0 und positioniert sich als Best-in-Class in Bezug auf Prozesstransparenz, Reinheit und Qualität.Nach gut zwei Jahren Vorbereitungszeit mit genauer Marktanalyse und sorgfältiger Planung hat Coveris vor kurzem mit der Modernisierung der Produktionsanlagen für medizinische Sterilverpackung am Standort Halle, Deutschland, begonnen.Die Modernisierung betrifft alle Produktionsschritte - Extrusion, Druck, Laminierung und Verarbeitung - die damit klar Industrie 4.0 Standards erreichen. Die Produktionsanlagen werden aufgerüstet und auf industrieweit höchste Standards für Sicherheit und Reinheit gebracht. Um das Risiko einer Verunreinigung auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, werden Druck und Laminierung in einem eigenen Reinraum angesiedelt. In einer zweiten Phase, die für das 3. und 4. Quartal dieses Jahres geplant ist, wird auch der gesamte Verarbeitungsprozess in Halle gemäß Reinraumbedingungen der ISO-Klasse 8 modernisiert.Dieser neue Reinraum bietet nicht nur während der Produktion, sondern auch beim Verpacken und bei der Vorbereitung für den Kundenversand einen deutlich verbesserten Reinheitsgrad. Der vollständige Übergang von der bisher bestehenden Ausrüstung zum neuen Equipment wird voraussichtlich im ersten Quartal 2021 abgeschlossen sein."Unser guter Ruf im Bereich der medizinischen Verpackungen ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung in diesem Markt. Dieses umfassende Investitionsprogramm ist eine echte und ernstgemeinte Zusage an unsere Kunden, sie auch zukünftig dabei zu unterstützen, ein Höchstmaß and Qualität und Hygiene bei ihren Produkten zu erreichen," sagt Jakob A. Mosser, CEO von Coveris.INFORMATIONEN ZU COVERISCoveris ist ein führendes europäisches Verpackungsunternehmen, das flexible Verpackungslösungen für einige der weltweit angesehensten Marken herstellt. Das Unternehmen entwickelt Verpackungen, die alle Arten von Produkten schützen - von Lebensmitteln bis zu Tiernahrung, von medizinischen Utensilien bis zu industriellen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Durch das breit gefächerte technische Know-how verlängern die hochwertigen Verpackungen die Haltbarkeit von Produkten. Diese Eigenschaft trägt dazu bei, Abfall und Ressourcenverschwendung zu reduzieren. Gemeinsam mit ihren Kunden arbeitet Coveris ständig an neuen attraktiven und nachhaltigen Verpackungslösungen. Coveris betreibt 26 Standorte in der Region EMEA mit 4.300 Mitarbeitern. Der Hauptsitz der Coveris Gruppe befindet sich in Wien, Österreich.http://www.coveris.com/Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1191498/Coveris_Halle.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1095723/Coveris_Logo.jpgKontakt:Pressekontakt:+43-1-2058-122-19E: barbara.sternig@coveris.comOriginal-Content von: Coveris, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100055824/100850041