Geschäftsbeziehungen zu Kunden sind ein wichtiges Gebiet in der Ökonomie und wurden in den letzten Jahren immer mehr in den Mittelpunkt unternehmerischen Handelns gestellt. Customer-Relationship-Management, kurz CRM, so bezeichnet man die systematische Kundenpflege in der Wirtschaftssprache. Ein Unternehmen, das die Prozesse des CRM nahezu perfekt digital abgebildet hat, ist das US-amerikanische Technologieunternehmen Salesforce (ISIN: US79466L3024). Das im Jahr 1999 gegründete Softwareunternehmen betreibt eine onlinebasierte Plattform, die Kundenbeziehungen verwaltet, und setzte früher als seine Wettbewerber auf die Cloud. Als Software-as-a-Service Unternehmen ist Salesforce nicht nur organisch auf eine 155 Milliarden US-Dollar Bewertung gewachsen. In den letzten Jahren fiel der Softwarehersteller durch zahlreiche Akquisitionen auf, die das Wachstum zusätzlich befeuerten. Die Bewertung erscheint angesichts eines EV/Sales-Verhältnisses von circa acht bei einem Wachstum von aktuell 30 Prozent fair. Auch die Verschuldung ist aufgrund bestehender Cash-Bestände und starker Cashflows niedrig. Aber ist die Aktie deshalb auch ein Kauf? Genau diesen Sachverhalt wollen wir mit der nachfolgenden Analyse prüfen.

