von Peter Gewalt, €uro am Sonntag€uro am Sonntag: Wie haben Ihre Kunden auf die Turbulenzen in der Corona-Krise reagiert? Sven Thielmann: Sehr besonnen. Aber natürlich war der Informationsbedarf unserer Kunden, darunter Verbände, Stiftungen, Bistümer und vermögende Privatleute, deutlich höher als sonst. Wir haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...