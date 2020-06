NEW YORK (dpa-AFX) - Der Börsengang von Royalty Pharma ist am Dienstag an der New Yorker Nasdaq-Börse sehr zur Freude für die zum Zuge gekommenen Anleger gewesen. Die Papiere des auf den Kauf von Lizenzen für Pharmaprodukte spezialisierten Unternehmens wurden zu 28 US-Dollar und damit am oberen Ende ihrer Spanne ausgegeben, dennoch starteten sie nochmals deutlich darüber mit 44 Dollar in den Handel.



Zuletzt wurde mit knapp 46 Dollar sogar noch etwas mehr bezahlt. Der knapp 2,2 Milliarden US-Dollar schwere Börsengang gilt als zweitgrößter in den USA in diesem Jahr./tih/he

