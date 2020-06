Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero kauft über ein Termin- und Absicherungsgeschäft weitere Aktien von Just East Takeaway.com dazu. Der Berliner Essenslieferdienst stellt so sicher, dass er unverändert 10,6 Prozent an Just Eat Takeaway.com hält. Der Anteil war nach mehreren Kapitalerhöhungen auf 10,2 Prozent gesunken.

Im Einzelnen wird Delivery Hero weitere 0,8 Millionen Just Eat Takeaway.com-Aktien von einem nicht genannten Finanzinstitut erwerben, das durch ein Equity-Collar-Termingeschäft mit mehrjähriger Laufzeit finanziert wird. Der Collar werde es Delivery Hero erlauben, die Bilanzposition zu schützen und gleichzeitig das Aktienkursrisiko in Bezug auf die weiteren erworbenen Aktien zu begrenzen.

Im Februar 2020 und zuvor im April 2019 hatte Delivery Hero zwei vergleichbare Equity-Collar-Transaktionen mit mehrjährigen Laufzeiten für die eigenen Just Eat Takeaway.com-Aktien abgeschlossen. Delivery Hero will sich über alle drei Collar-Geschäfte gegen Kursverluste absichern und von dem beschränkten Steigerungspotential aus dem Kurs der zugrundeliegenden Just Eat Takeaway.com-Aktien profitieren.

Delivery Hero hat 2018 das deutsche Geschäft an den niederländischen Takeaway.com verkauft. Anfang 2020 schlossen sich der britische Essenslieferdienst Just Eat und Takeaway.com zusammen.

