IDEMIA und RHB Bank setzen sich mit einer neuen Reihe EC-Karten von RHB in Partnerschaft mit WWF-Malaysia und Visa für mehr Nachhaltigkeit ein.

IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity, kündigte heute die Einführung der ersten umweltfreundlich recycelten PVC-Zahlungskarte im Asiatisch-Pazifischen Raum in Zusammenarbeit mit der in Malaysia ansässigen RHB Bank an. In Partnerschaft mit IDEMIA, WWF-Malaysia und Visa hat die RHB Bank "RHB Visa WWF Card-i"-Karten für ihre Bankkunden in dem Bestreben konzipiert, ihr Engagement für mehr Nachhaltigkeit zu stärken und die Öffentlichkeit für die Erhaltung und Nachhaltigkeit des Meeresökosystems zu sensibilisieren.

Als Teil der Umweltstrategie bestätigt damit IDEMIA sein Engagement, das gegenwärtige Modell nach dem Motto "Ausbeuten, Produzieren, Wegwerfen? hinter sich zu lassen und die Art der Konzeption, Verwendung und Wiederverwertung von Plastik grundlegend zu überdenken. Die Partnerschaft zwischen der RHB Bank und IDEMIA ist Ausdruck des gemeinsamen Ziels, in dieser Initiative voranzuschreiten.

Das Recycling von Kunststoffen ist auf vielerlei Weise von Vorteil (einschließlich der C0²-Emissionsverringerung) und eine der größten Auswirkungen hat die Industrieabfallverringerung von erstgenutzten Materialien. Diese recycelten PVC-Zahlungskarten sparen 3,18g Industrieabfall pro gefertigter Karte ein, was Tausenden von Tonnen eingesparten Materials entsprechen kann, wenn sich die Industrie für diesen Weg entscheidet.

Die RHB Visa WWF Debit Card-i wird in Malaysia im Juli 2020 für alle RHB-Bestands- und Neukunden verfügbar sein. Für eine nahtlose und bequeme Zahlungsweise bedienen sich die Karten modernster Technologie, haben allen Haltbarkeitstests standgehalten und sind ISO-zertifiziert sowie EMV-kompatibel.

"Ein Teil von Innovation bedeutet, sich über die Auswirkungen unserer Entwicklung auf die Gesellschaft und die Welt, in der wir leben, bewusst zu sein. Es geht im Grunde darum, neue Lösungen zu finden, die uns dabei helfen, Effizienz und Nachhaltigkeit unter einen Hut zu bringen", sagte Vincent Mouret, Senior Vice-President of Financial Institutions Asia Pacific bei IDEMIA. "IDEMIA ist stolz darauf, Teil der Lösung zu sein, indem wir weniger Plastikabfall erzeugen und die Land- und Wasserverschmutzung verringern, während unsere Kohlenstoffbilanz optimiert wird. Jeder einzelne Beitrag zu einer umweltfreundlicheren Gestaltung der Welt zählt."

"Das meiste weggeworfene Plastik gelangt am Ende in den Ozean und zerstört das Meeresleben. Unsere neue recycelte Kunststoffkarte ist unser direkter Beitrag zum Erhalt des Lebens im Ozean durch unsere Partnerschaft mit IDEMIA und weltweit tätigen Nichtregierungsorganisationen wie WWF-Malaysia.", sagte Dato' Adissadikin Ali, Managing Director, RHB Islamic Bank Berhad.

Die RHB Banking Group mit Sitz in Malaysia hatte zuvor mit IDEMIA in einem Großprojekt in der Region zusammengearbeitet. Im Juli 2019 führten die beiden Unternehmen die erste MOTION CODE-Kreditkarte Südostasiens ein, eine Hightech-Zahlungskarte mit einem dynamischen Sicherheitscode CVV2 der sich regelmäßig und automatisch ändert und so das Betrugsrisiko senkt.

