Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Hamburg (pta025/16.06.2020/18:18) - * Die alstria office REIT-AG hat eine Unternehmensanleihe im Nennwert von EUR 350 Mio. mit einem festen Kupon von 1,500% und einer Laufzeit von 6 Jahren platziert * Erlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke, den Erwerb von Immobilien und/oder die Refinanzierung bestehender Schulden verwendet * Anleiheemission führt zu weiterer Verbesserung der finanziellen Flexibilität des Unternehmens



Hamburg, 16. Juni 2020 - Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1) ("alstria") gibt die erfolgreiche Platzierung einer unbesicherten, festverzinslichen Unternehmensanleihe bekannt.



Die 2026 fällige Unternehmensanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 350 Mio. verfügt über einen festen Kupon von 1,500% (Re-offer-price 99,835% / MS+180bps / Re-offer yield 1,529%).



Die Anleihe mit einem voraussichtlichen BBB-Rating von Standard & Poor's (S&P) wird am 23. Juni 2020 ausgegeben. Das von S&P vergebene langfristige Unternehmensrating für alstria lautet BBB (positiver Ausblick). Die Anleihe wird zum Handel im regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen (Identifikationsnummern: WKN: A3E44Q, ISIN: XS2191013171, Common Code: 219101317).



Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung durch die Finanzaufsichtsbehörde in Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) auf der Website der alstria www.alstria.de unter der Rubrik Investoren - Anleihen abrufbar sein.



BNP Paribas, Morgan Stanley und UniCredit fungierten in der Transaktion als Joint Bookrunner.



"Die Emission dieser neuen 6-jährigen Anleihe stärkt alstrias Liquiditätsposition weiter", sagte Olivier Elamine, CEO von alstria. "Sie gibt dem Unternehmen die Mittel an die Hand, Marktchancen zu nutzen, falls und sobald sie sich dem Unternehmen bieten".



Wichtige Information



Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der alstria office REIT-AG in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, dar. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (dem "Securities Act") oder anwendbaren staatlichen oder ausländischen Wertpapiergesetzen registriert. Die in dieser Ankündigung beschriebenen Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act nicht angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten werden diese Wertpapiere nicht öffentlich angeboten.



Weder diese Mitteilung noch eine Kopie davon dürfen direkt oder indirekt in oder in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, Südafrika oder einen anderen Staat oder eine andere Gerichtsbarkeit, in der eine solche Handlung rechtswidrig wäre, aufgenommen, übertragen oder verbreitet werden. Die Nichteinhaltung dieser Einschränkung kann einen Verstoß gegen die US-amerikanischen, kanadischen, australischen, japanischen, südafrikanischen oder anderen geltenden Wertpapiergesetze darstellen."



Über alstria Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Das Portfolio umfasst 112 Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von 1,5 Mio. qm.



Disclaimer Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.



Der aktuelle COVID-19-Ausbruch führt zu einer erheblichen Unsicherheit auf dem Markt. Obwohl alstria die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sorgfältig geprüft hat, basieren sie auf eigenen Analysen und Schätzungen sowie auf verfügbaren öffentlichen Quellen und nicht auf aktiven Diskussionen mit den Mietern. Daher kann das aktuelle Liquiditätsrisiko der Mieter erheblich von alstrias eigener Schätzung abweichen und die tatsächlichen Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs können erheblich von den aktuellen Prognosen abweichen.



alstria übernimmt keine Verpflichtung, Überarbeitungen oder Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Veröffentlichungsdatum dieses Dokuments oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.



(Ende)



Aussender: alstria office REIT-AG Adresse: Steinstraße 7, 20095 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: alstria office REIT-AG Tel.: +49 40 226341-329 E-Mail: ir@alstria.de Website: www.alstria.de



ISIN(s): DE000A0LD2U1 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: London, Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1592324280327



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 16, 2020 12:18 ET (16:18 GMT)





ALSTRIA OFFICE REIT-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de