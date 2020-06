Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Hollyland Technology, der weltweit führende Hersteller von drahtlosen Video- und Audioübertragungssystemen für die Filmproduktion und Live-Übertragung, meldet die Veröffentlichung eines drahtlosen HDMI-Übertragungssystems der Einstiegsklasse: MARS X - Born for Stability.Das neue MARS X ist die nächste Stufe eines traditionellen drahtlosen Videoübertragungssystem mit einem vollständigen Satz von Sendern und Empfängern zu einem drahtlosen Videoübertragungssystem mit einem einzigen Sender.EINS BIS DREIMARS X verwandelt mit der HollyView App Handys bzw. Tablets in externe Monitore. Es unterstützt Aa-Überwachung über bis zu drei iOS- und Android-Geräte. Mit diesem einzelnen Übertragungsprodukt können YouTuber oder kleine Produktionsteams, die keinen externen Monitor verwenden müssen, leicht die Kosten senken und dieses Gerät zu ihrem Setup hinzufügen, um die Überwachung per App für sich selbst, den Kunden oder den Regisseur zu ermöglichen.NEUE APP-FUNKTIONEN HINZUGEFÜGTFirmware-Upgrade und Kanalsuche sind innerhalb der HollyView-App auf MARS X verfügbar, so dass Benutzer jetzt zur Aktualisierung keinen USB-Flash und Computer mehr brauchen. Die Kanalsuche hilft Benutzern, herauszufinden, welche Kanäle rein und welche Kanäle in einer anspruchsvollen WiFi-Umgebung mit Interferenzen behaftet sind.VIDEO- UND AUDIO-SYNCHRONISIERUNGMARS X hat eine Übertragungsreichweite von über 300 Fuß mit einer klaren Sichtlinie (LOS) und eine empfohlene beste Leistungsreichweite von 150 Fuß mit einer ultra-niedrigen Latenz von weniger als 0,07 Sekunden. Das System verfügt über acht Frequenzkanaloptionen, die umgeschaltet werden können, um Interferenzen zu vermeiden und eine stabile drahtlose Übertragung zu gewährleisten.EINZIEHBARE ANTENNENWie bereits erwähnt, ist MARS X mit einziehbaren Antennen ausgestattet, was eine verbesserte Übertragungsleistung mit den Antennen sowie Tragbarkeit und Bequemlichkeit ohne die Antennen ermöglicht.PREISGESTALTUNG UND VERFÜGBARKEITDas tragbare und kompakte neue drahtlose System wird zu einem Preis von nur 179 US-Dollar angeboten. Es ist bis zum 10. Juni 2020 vorbestellt, ab wann die Produkte voraussichtlich auf dem Markt erhältlich sind.INFORMATIONEN ZU HOLLYLAND TECHNOLOGYHollyland Technology, ein Technologieunternehmen, das sich auf drahtlose Videoübertragung und drahtlose Intercom-Produkte konzentriert, hat sich zum Ziel gesetzt, allen Kunden die wirtschaftlichsten und effizientesten drahtlosen Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Unsere vollständige Produktlinie ist in DREI Kategorien unterteilt:1. Prosumer Level - MARS SERIES2. Professional Level - COSMO SERIES3. Systems Integration Level - SYSCOM SERIES Weitere Informationen zu Hollyland:Website: http://www.hollyland-tech.com/E-Mail: sales@hollyland-tech.comHollyland Facebook: https://www.facebook.com/HollylandTech/Hollyland Instagram: https://www.instagram.com/hollylandtech/Hollyland Facebook-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/hollylandtech/ Pressekontakt:Kiko.Lee, +86 13058190167,sales@hollyland-tech.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=vsNx-uOc844Original-Content von: Hollyland Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145466/4625673