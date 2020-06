Der börsennotierte Linzer IT-Dienstleister S&T erhält eine neue Aufsichtsratschefin und bestätigt seine Prognosen für 2020 und 2023. Claudia Badstöber wurde von den Aktionären in der heutigen virtuellen Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt und in der anschließenden konstituierenden AR-Sitzung zur Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt, wie S&T am Dienstag mitteilte.Badstöber sei als Nachfolgerin ...

