Einleitung des neuen Softwarezeitalters auf Basis von Multicast Video

102 internationale Patente überwinden Hardwareeinschränkungen durch Wiedergabe von Videos auf bestehender Infrastruktur

Revolutionäre Software löst Probleme für Netzbetreiber in bis dato unwirtschaftlichen Anwendungsbereichen

IENTC Telecomunicaciones, ein Internet- und Fernsehdienstanbieter auf dem mexikanischen Markt, kündigte heute die Einführung der schlüsselfertigen IPTV Plattform von VectorMax als Software zur Unterstützung seines neuen TV-Produkts an. Der neue Dienst des Unternehmens IENTC Telecomunicaciones, das den Markt seit mehr als 10 Jahren bedient, erweitert das Angebot für Verbraucher und spiegelt damit die zunehmende Verlagerung des terrestrischem Fernsehens zur IP-Übertragung von linearem Live-Fernsehen wider.

Dies ist der erste kommerzielle Einsatz einer reinen Softwarelösung, die es Betreibern ermöglicht, ohne Aufrüstung ihrer Netzwerkarchitektur von der terrestrischen Übertragung auf die Online-Bereitstellung des linearen Live-Fernsehens umzustellen. Die Software, das Resultat von Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen in Höhe von 73 Mio. USD mit Unterstützung durch Teams aus MIT-, IBM Labs-, Bell Labs-, DARPA- und MPEG-Projekten, soll den Multicast Live Linear-Dienst als schlüsselfertige, vollständig integrierte Multicast-Softwareplattform für Kabelnetzbetreiber, Telekommunikationsunternehmen und Anbieter von Hochgeschwindigkeitszugängen bereitstellen.

"Betreiber müssen ihre Unterhaltungsangebote umstellen und zugehörigen Support bieten, um relevant und wettbewerbsfähig zu bleiben", so Peter von Schlossberg, President Global Product von VectorMax. "Unsere Betreiber suchen nach Lösungen, die ein lineares Live-Erlebnis für den Verbraucher parallel zu den SVoD-Angeboten von Netflix, Hulu, Amazon, Google usw. bieten. VectorMax hat eine einzigartige Softwarelösung entwickelt, die sich vorhandene Infrastrukturen und Netzwerke zunutze macht, um hochwertige lineare Live-Übertragungen und andere IP-Dienste bereitzustellen."

"Der Übergang zur Online-Bereitstellung von linearen Live-Übertragungen kann abschreckend wirken, aber dank der Software-Plattform von VectorMax konnten wir mitverfolgen, wie unser Verbraucherangebot schnell von der VectorMax-Software aufgenommen und als Multicast bereitgestellt wurde. Unsere eigenen Streaming Media Player-Apps auf Amazon FireTV, Roku, Android STBs, Smart TVs und iOS waren innerhalb weniger Wochen live. Dank der ‚Show-me'-Verkaufsstrategie von VectorMax konnten wir problemlos feststellen, dass die Apps optimal geeignet sind, um die wachsenden Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen", erklärte Carlos Arguimbau, CEO von IENTC.

"Die Fähigkeit von VectorMax, Technologie- und Marketinglösungen mit minimaler Unterbrechung unserer bestehenden Betriebsabläufe zu implementieren, hat uns die Sicherheit gegeben, dass die Lösungen eine wichtige Ressource für die Steuerung einer neuen Marktdynamik sind. Das Endprodukt ist sowohl für das IENTC als auch für unsere Kunden eine Win-Win-Situation", fuhr Arguimbau fort.

Der neue Dienst +TV von IENTC wird durch eine aktuelle Studie von Hub Entertainment Research gestärkt. Laut der Studie wuchs die durchschnittliche Anzahl der Fernsehdienste, die in den letzten 24 Monaten in den USA pro Zuschauer online genutzt wurden, um mehr als 50 %. Dieser Trend setzt sich voraussichtlich weltweit fort. Die IENTC beobachtet außerdem die Ergebnisse des Hubs bezüglich der Pay-TV-Abonnenten, die zur Wiedergabe von Streaming-Diensten eine vom Betreiber bereitgestellte Set-Top-Box verwenden. Laut der Studie werden 58 der Nutzer von Netflix, 61 der Nutzer von Amazon und 57 der Hulu-Nutzer die Box auch in Zukunft für den Zugang verwenden.

"Diese Ergebnisse sind eine wichtige Bestätigung für die Bestrebungen der Anbieter, Streaming-Dienste als eine weitere Möglichkeit zur Wertschöpfung in der Set-Top-Box zu aggregieren und so dem Cord-Cutting-Trend entgegen zu wirken", sagte von Schlossberg. "Unsere von VectorMax im Dezember eingeführte Plattform wird jetzt auf einen größeren Bereich der IENTC-Präsenz in Mexiko erweitert. Strategisch sind wir so positioniert, dass wir Kabel- und Telekommunikationsunternehmen bei der Bewältigung dieses Wandels und der Vermarktung neuer Dienste unterstützen können, damit er so einfach wie das Betätigen eines Schalters wird. Die VectorMax-Plattform soll ab Q3 2020 bei weiteren Kunden eingeführt werden."

Über die VectorMax Corporation

Die bahnbrechenden Technologien von VectorMax, die die Effizienz bei der Bereitstellung von IP-Video in großen, voll entwickelten und unvollkommenen Netzwerken erhöhen, beschleunigen die Weiterentwicklung des linearen Live-Fernsehens zur Online-Bereitstellung im Netzwerk. Das Unternehmen hält 102 weltweite Patente, die auf softwarebasierten Technologien für die IP-Transportbereitstellung basieren.

Unterstützt durch F&E-Investitionen in Höhe von 73 Mio. USD und zwölf Jahre intensiver Forschung und Entwicklung eines Entwicklungsteams aus MIT-, IBM Labs-, Bell Labs-, DARPA- und MPEG-Projekten, liefert das Unternehmen eine komplette End-to-End-Plattform. Die verschiedenen Module der Plattform arbeiten zusammen, um IPTV über unvollkommene Netzwerke in Umgebungen mit begrenzter Bandbreite und begrenzter Infrastruktur für ein breites Publikum bereitzustellen. Der Netzbetreiber benötigt keine weiteren Komponenten von Drittanbietern, um das Erlebnis in der Qualität aufzunehmen, zu kodieren, zu verwalten und bereitzustellen, die Abonnenten im Jahr 2020 erwarten. Entdecken Sie mehr unter www.vectormax.com.

Über IENTC Telecomunicaciones

IENTC Telecomunicaciones ist ein Unternehmen mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Telekommunikationsindustrie in der Zentralzone Mexikos. Mit Hochgeschwindigkeits-Internet, das über ein eigenes Glasfasernetz bereitgestellt wird, bietet IENTC einen erstklassigen Service und ein Kundenerlebnis, das von einem garantiert unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb geprägt ist. IENTC verfügt über die fortschrittlichste Technologie auf dem Markt und kann damit zusätzliche Dienste wie Mobiltelefon, virtuelle Telefonanlagen, Smart Internet, Fernsehdienste u.a. anbieten. Entdecken Sie mehr unter ientc.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200616005884/de/

Contacts:

Bryen Aoyama

+1 (310) 403-2579

bryen@vectormax.com