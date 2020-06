HUGO BOSS AG: Daniel Grieder wird Vorstandsvorsitzender der HUGO BOSS AGDGAP-Ad-hoc: HUGO BOSS AG / Schlagwort(e): Personalie HUGO BOSS AG: Daniel Grieder wird Vorstandsvorsitzender der HUGO BOSS AG16.06.2020 / 19:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Daniel Grieder wird Vorstandsvorsitzender der HUGO BOSS AGMetzingen, 16. Juni 2020. Der Aufsichtsrat der HUGO BOSS AG hat heute Daniel Grieder mit Wirkung zum 1. Juni 2021 für die Dauer von fünf Jahren zum Vorstandsvorsitzenden der HUGO BOSS AG bestellt. Daniel Grieder tritt die Nachfolge von Mark Langer an, der zum 30. September 2020 aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Finanzvorstand Yves Müller wird für die Übergangszeit vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. Mai 2021 Sprecher des Vorstandes.Daniel Grieder (58) ist seit mehr als 30 Jahren in der Modebranche zuhause, wobei er den überwiegenden Teil in verschiedenen Funktionen für die internationale Marke TOMMY HILFIGER tätig war. Seit 2014 war er CEO von Tommy Hilfiger Global & PVH Europe und hat seither maßgeblich zur positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Unternehmens beigetragen. Mit einem starken Produktfokus hat Daniel Grieder bei Tommy Hilfiger die Digitalisierung und weitere Innovationsprojekte vorangetrieben sowie wegweisende Nachhaltigkeitsinitiativen realisiert.Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:Christian Stöhr Leiter Investor Relations Telefon: +49 7123 94-87563 E-Mail: christian_stoehr@hugoboss.com16.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: HUGO BOSS AG Dieselstraße 12 72555 Metzingen Deutschland Telefon: +49 (0)712 394-0 Fax: +49 (0)712 394-80259 E-Mail: info@hugoboss.com Internet: www.hugoboss.com ISIN: DE000A1PHFF7 WKN: A1PHFF Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 1071643Ende der Mitteilung DGAP News-Service1071643 16.06.2020 CET/CEST