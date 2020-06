NEW YORK (dpa-AFX) - Erfolge bei der Entwicklung neuer Medikamente haben am Dienstag bei Aktionären von Eli Lilly für helle Freude gesorgt. Die Papiere des Pharmakonzerns bauten ihren Kurssprung bis zuletzt auf fast 17 Prozent aus und erreichten über 165 Dollar ein Rekordhoch. Als Treiber galt dabei vor allem das Ergebnis der "MonarchE"-Studie zu einer kombinierten Behandlung bestimmter Brustkrebsfälle mit dem Medikament Verzenio. Analysten bezeichneten dies als überraschend und sprachen von einem Wendepunkt für das Unternehmen.



Die Nachricht bremste zeitgleich das Interesse an den Aktien von Pfizer , die im deutlich zulegenden Dow Jones Industrial mit einem kleinen Abschlag von 0,1 Prozent der einzige Verlierer waren. Im Gegensatz zum Erfolg von Eli Lilly mit der neuen Brustkrebsstudie hatte der Konkurrent kürzlich einen Dämpfer bei einer Studie mit dem Medikament Ibrance erlitten./tih/he

