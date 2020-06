DGAP-News: VERBUND AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung VERBUND AG: Abstimmungsergebnisse zur 73. ordentlichen Hauptversammlung der Verbund AG am 16. Juni 2020 2020-06-16 / 20:47 Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Abstimmungsergebnisse zur 73. ordentlichen Hauptversammlung der Verbund AG am 16. Juni 2020 TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinnes 316.073.889 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 316.073.889 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 90,98 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 315.721.077 Ja-Stimmen (=99,89 %) 352.812 Nein-Stimmen (=0,11 %) TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 315.959.620 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 315.959.620 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 90,95 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 315.468.332 Ja-Stimmen (=99,84 %) 491.288 Nein-Stimmen (=0,16 %) TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 315.609.701 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 315.609.701 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 90,84 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 314.094.077 Ja-Stimmen (=99,52 %) 1.515.624 Nein-Stimmen (=0,48 %) TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 316.073.899 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 316.073.899 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 90,98 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 314.341.726 Ja-Stimmen (=99,45 %) 1.732.173 Nein-Stimmen (=0,55 %) TOP 6 Beschlussfassung über die Vergütungspolitik 316.065.112 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 316.065.112 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 90,98 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 314.115.876 Ja-Stimmen (=99,38 %) 1.949.236 Nein-Stimmen (=0,62 %) TOP 7.1 Wahl von Mag. Dr. Christine Catasta als Mitglied des Aufsichtsrats 316.072.839 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 316.072.839 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 90,98 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 302.556.598 Ja-Stimmen (=95,72 %) 13.516.241 Nein-Stimmen (=4,28 %) TOP 7.2 Wahl von DI Eckhardt Rümmler als Mitglied des Aufsichtsrats 316.072.989 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 316.072.989 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 90,98 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 303.520.229 Ja-Stimmen (=96,03 %) 12.552.760 Nein-Stimmen (=3,97 %) TOP 7.3 Wahl von Mag. Jürgen Roth als Mitglied des Aufsichtsrats 316.072.839 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 316.072.839 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 90,98 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 312.534.155 Ja-Stimmen (=98,88 %) 3.538.684 Nein-Stimmen (=1,12 %) TOP 7.4 Wahl von Mag. Christa Schlager als Mitglied des Aufsichtsrats 316.072.839 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 316.072.839 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 90,98 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 302.965.332 Ja-Stimmen (=95,85 %) 13.107.507 Nein-Stimmen (=4,15 %) TOP 7.5 Wahl von Mag. Stefan Szyszkowitz als Mitglied des Aufsichtsrats 316.072.839 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 316.072.839 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 90,98 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 302.597.903 Ja-Stimmen (=95,74 %) 13.474.936 Nein-Stimmen (=4,26 %) TOP 7.6 Wahl von Dipl.-Ing. Peter Weinelt als Mitglied des Aufsichtsrats 316.072.689 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 316.072.689 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 90,98 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 298.933.939 Ja-Stimmen (=94,58 %) 17.138.750 Nein-Stimmen (=5,42 %) TOP 7.7 Wahl von Dr. Susan Hennersdorf als Mitglied des Aufsichtsrats 316.072.989 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 316.072.989 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 90,98 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 302.617.977 Ja-Stimmen (=95,74 %) 13.455.012 Nein-Stimmen (=4,26 %) TOP 7.8 Wahl von Prof. Dr. Barbara Praetorius als Mitglied des Aufsichtsrats 316.072.989 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 316.072.989 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 90,98 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 302.554.080 Ja-Stimmen (=95,72 %) 13.518.909 Nein-Stimmen (=4,28 %) 2020-06-16 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 