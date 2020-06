EarthRenew Inc: EarthRenew gibt Liefer- und Reseller-Vereinbarungen mit BiocharNow bekanntDGAP-News: EarthRenew Inc / Schlagwort(e): Kooperation EarthRenew Inc: EarthRenew gibt Liefer- und Reseller-Vereinbarungen mit BiocharNow bekannt16.06.2020 / 21:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.EarthRenew gibt Liefer- und Reseller-Vereinbarungen mit BiocharNow bekanntDie wichtigsten Punkte:- EarthRenew hat eine endgültige Liefervereinbarung zum Erwerb von Biokohle von BiocharNow geschlossen.- EarthRenew hat eine endgültige Reseller-Vereinbarung geschlossen, um fertige EarthRenew-Pellets in den USA über BiocharNow zu vertreiben.TORONTO, 16. Juni 2020. - EarthRenew Inc. (CSE: ERTH) ("EarthRenew" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es eine Liefervereinbarung zum Erwerb von Biokohle der BiocharNow, LLC ("BiocharNow") zu einem Vorzugspreis und eine Reseller-Vereinbarung zum Vertrieb von EarthRenew-Fertigpellets über BiocharNow in den USA auf nicht exklusiver Basis abgeschlossen hat. Prognosen zufolge wird die Liefervereinbarung den Einsatz qualitativ hochwertiger, durch Organic Materials Review Institute of Canada ("OMRI") zertifizierter Dünger sichern. Wir erwarten, dass die Reseller-Vereinbarung EarthRenews Marktreichweite in den USA ausdehnen wird.Biokohle ist Holzkohle, die als Bodenverbesserer sowohl zur Steigerung der Bodengesundheit als auch zur Kohlenstoffbindung verwendet wird. Biokohle ist ein stabiler Feststoff, reich an Kohlenstoff und kann Tausende von Jahren im Boden überdauern. Sie kann die Rückhaltung von Wasser und Nährstoffen im Boden unterstützen und die mikrobiologische Gesundheit des Bodens fördern.EarthRenew und BiocharNow haben in den letzten zwei Jahren gemeinsam umfangreiche Tests an verschiedenen Produktformulierungen durchgeführt. Die Zugabe von Biokohle zu EarthRenews Pellets hat den Nährstoffgehalt der fertigen Pellets verbessert und zur Verbesserung des Geruchs beigetragen. BiocharNow wird von der Möglichkeit profitieren, ihr Biokohleprodukt in einem pelletierten Format zu verkaufen, was die Lieferung und Anwendung für BiocharNows Kunden vereinfacht. EarthRenew und BiocharNow haben erfolgreich Pellets mit einem Biokohlegehalt zwischen 4 und 40 % erzeugt. EarthRenew testet auch eine Vielzahl anderer OMRI-zertifizierter Bio-Produkte und generiert eine Reihe von Produkten, die mehrere Kundenanforderungen erfüllen können.Keith Driver, CEO von EarthRenew, kommentierte: "Dies ist ein weiterer strategischer Schritt voran, während wir uns der Wiederinbetriebnahme unserer Anlage in Strathmore nähern. Durch die Sicherung dieses Liefervertrags für OMRI-zertifizierte Biokohle gewährleisten wir, dass wir über die Bestandteile verfügen, die wir zur Bedienung unsere Kunden benötigen."Herr Driver fügte hinzu: "Die Erweiterung unseres Zugangs zu den USA mittels einer strategischen Partnerschaft ist der richtige nächste Schritt, um unsere Marktpräsenz auszubauen."James Gaspard, Chief Executive Officer von BiocharNow, sagte: "Unsere Kunden haben uns gebeten, unser Produkt in einem pelletierten Format zu liefern. Diese Vereinbarungen ermöglichen es uns, hochprozentige Biokohlepellets in den USA zu verkaufen. Dieses neue Format wird auch neue Märkte eröffnen und neue Kunden für uns schaffen."Über BiocharNowBiocharNow ist ein in Colorado ansässiges Unternehmen zur Herstellung von Biokohle und ein Pionier in der Biokohleindustrie mit starkem Personal in den Bereichen Engineering, Herstellung, Vertrieb und Verwaltung, das sich auf die Herstellung und den Verkauf hochwertiger Biokohle in sehr großem Maßstab konzentriert.Über EarthRenewEarthRenew verwandelt Abfälle aus der Nutztierhaltung in einen leistungsstarken organischen Dünger um, der von ökologischen und traditionellen Erzeugern in Kanada und den USA verwendet wird. Unser Vorzeige-Werk in Strathmore befindet sich auf einem Mastbetrieb mit ca. 25.000 Rindern und kann mittels einer erdgasbefeuerten Turbine pro Stunde bis zu vier Megawatt (MW) kostengünstigen Strom produzieren. Die Abwärme der Turbine wird zur Umwandlung von Mist in zertifizierten organischen Dünger verwendet.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Keith Driver CEO von EarthRenew Tel.: (403) 860-8623 E-Mail: kdriver@earthrenew.caDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.16.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1071677 16.06.2020