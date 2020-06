An der Wall Street ist der Abverkauf vom Montag - der Dow Jones notierte da kurz unter 25.000 - schon wieder vergessen. Die Hoffnung auf weitere umfangreiche Maßnahmen der US-Regierung stimmte die Anleger risikofreudig. An seinem dritten Gewinntag in Folge stieg der Dow um 2,04 Prozent auf 26.289,98 Punkte. Der DAX zog entsprechend mit und schloss bei 12.315. Nachbörslich legte er weitere zehn Zähler zu.Sehr erfreut reagierten die Investoren darauf, dass die US-Regierung angeblich ein billionenschweres ...

