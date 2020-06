Medienmitteilung vom 17. Juni 2020

Metall Zug Gruppe: Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Kotierung der V-ZUG Holding AG am 25. Juni 2020.

Zug, 17. Juni 2020 - Die Folgen der COVID-19-Pandemie belasten auch das Marktumfeld der Metall Zug Gruppe. Vor allem die Geschäftsbereiche Medical Devices, Wire Processing und Infection Control verzeichneten tiefere Auftragseingänge. Metall Zug hat Massnahmen zur Minderung der negativen Effekte getroffen, führt aber wichtige strategische Projekte wie geplant weiter. Die zur Abspaltung vorgesehene V-ZUG Gruppe ist von den Folgen der COVID-19-Pandemie bisher weniger stark betroffen.

Die Aktien der V-ZUG Holding AG werden ab dem 25. Juni 2020 an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Im Zusammenhang mit der Kotierung der V-ZUG Holding AG steht ein Informationsmemorandum mit umfassenden Informationen zur V-ZUG Gruppe zur Verfügung.

Die wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie haben zusammen mit den von Behörden und vom Privatsektor ergriffenen Eingrenzungsmassnahmen auch die Metall Zug Gruppe getroffen und vor allem in den Geschäftsbereichen Medical Devices, Wire Processing und Infection Control gegenüber Vorjahr zu tieferen Umsätzen und Auftragseingängen geführt. Die anhaltend angespannte Situation in der Automobilindustrie belastet den Geschäftsbereich Wire Processing zusätzlich. Der Geschäftsbereich Medical Devices wurde im April 2020 in den USA Opfer eines Cyber-Angriffs, welcher dazu führte, dass eine konzerninterne Zahlung auf ein falsches Konto überwiesen wurde. Untersuchungen zum Auffinden der Täterschaft sind im Gange, aber wenig erfolgsversprechend. Aus heutiger Sicht ist mit einem Schaden von ca. CHF 2.5 Millionen zu rechnen.

Die zur Abspaltung vorgesehene V-ZUG Gruppe ist von den Folgen der COVID-19-Pandemie bisher weniger stark betroffen. Die entsprechenden Sicherheitsmassnahmen beeinträchtigen namentlich die Produktivität in der Fertigung und unterbanden vertriebsunterstützende Massnahmen, wie die Beratung in den ZUGORAMA's oder bei den Kunden zu Hause. Anderseits kamen die Arbeiten an der Überwindung früher erörterter interner Schwierigkeiten (ERP, Lieferzuverlässigkeit) planmässig voran. Während sich die diesbezüglichen Fortschritte und die Auswirkungen von COVID-19 aktuell etwa die Waage halten, sind die weiteren mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Pandemie nicht abzuschätzen.

Metall Zug geht nicht davon aus, dass sich die Lage rasch entspannt und die kurzfristige Entwicklung ist schwer abzuschätzen. Metall Zug hat Massnahmen zur Minderung der negativen Effekte des aktuellen wirtschaftlichen Umfeldes getroffen. Dank der guten Liquidität führt Metall Zug aber wichtige strategische Projekte wie geplant weiter.

Die zur Metall Zug Gruppe gehörende V-ZUG Holding AG wird wie geplant von der Metall Zug abgespalten und am 25. Juni 2020 an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard kotiert (Valor 54 248 374, ISIN CH0542483745, Ticker-Symbol VZUG). Im Rahmen dieser Abspaltung mittels Sachdividende berechtigt jede Metall Zug-Aktie Serie A zum Bezug von 1 Namenaktie der V-ZUG Holding AG und jede Metall Zug-Aktie Serie B zum Bezug von 10 Namenaktien der V-ZUG Holding AG. Stichtag für den Erhalt der Sachdividende ist der 24. Juni 2020 nach Börsenschluss. Die Namenaktien der V-ZUG Holding AG werden ab dem 25. Juni 2020 an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Im Zusammenhang mit dieser Kotierung ist ein Informationsmemorandum unter https://www.metallzug.ch/investoren/abspaltung und unter https://www.vzug.com/ch/de/spin-off-and-listing verfügbar, welches umfassende Informationen zur V-ZUG Gruppe enthält.

Wichtige Daten

24. Juni 2020 (nach Börsenschluss) Stichtag für den Erhalt von V-ZUG-Aktien

25. Juni 2020 Erster Handelstag Metall Zug-Aktien ex Sachdividende

25. Juni 2020 Kotierung und erster Handelstag V-ZUG-Namenaktien an der SIX

Informationen zu V-ZUG

Als Abonnent der Ad hoc-Mitteilungen der Metall Zug AG werden Sie ab dem 25. Juni 2020 ebenfalls die Ad hoc-Mitteilungen der V-ZUG Holding AG erhalten. Falls Sie keine weiteren Ad hoc-Mitteilungen der Metall Zug AG oder der V-ZUG Holding AG wünschen, können Sie diesen Service jederzeit abbestellen (siehe Link am Ende dieser Mail) Sie finden die entsprechenden Ad hoc- und Medienmitteilungen der V-ZUG unter https://www.vzug.com/ch/de/media

Über die Metall Zug Gruppe

Metall Zug ist eine Gruppe von Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Zug. Die Gruppe beschäftigt rund 5'000 Mitarbeitende und umfasst sechs Geschäftsbereiche:

Haushaltapparate (V-ZUG Holding AG, V-ZUG AG, SIBIRGroup AG und weitere Tochtergesellschaften)

Infection Control (Belimed Gruppe)

Medical Devices (Haag-Streit Gruppe)

Wire Processing (Schleuniger Gruppe)

Übrige (Life Science Solutions (Belimed Life Science AG, Belimed Life Science d.o.o.), Gehrig Group AG und Corporate)

Technologiecluster & Infra (Tech Cluster Zug AG, Urban Assets Zug AG)

Die Holdinggesellschaft Metall Zug AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Namenaktie Serie B, Valorennummer 3982108, Ticker-Symbol METN).

Die Metall Zug AG bearbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung ihrer Datenschutzerklärung, verfügbar unter: https://www.metallzug.ch/datenschutzerklaerung.

Weitere Informationen

Daniel Keist Christof Gassner

Chief Financial Officer Head of Corporate Communications & IR

Telefon: + 41 58 768 60 50 Telefon: + 41 58 768 60 50

Die Medienmitteilung ist unter https://www.metallzug.ch/medien/medienmitteilungen und das Informationsmemorandum ist unter https://www.metallzug.ch/investoren/abspaltung verfügbar.