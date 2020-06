TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach dem Kursfeuerwerk am Dienstag zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Tag danach auf den erhöhten Niveaus in meist sehr engen Grenzen uneinheitlich. Unterstützung kommt von der erneut festen Tendenz an der Wall Street. Am stärksten bewegt sich der Nikkei-Index in Tokio. Er gibt nach deutlicher als erwartet gesunkenen Exporten im Mai um 0,5 Prozent nach auf 22.461 Punkte, nachdem er zuvor um fast 5 Prozent nach oben geschossen war. Händler erklären die Abschläge denn auch mit Gewinnmitnahmen.

Dass US-Notenbankchef Jerome Powell am Dienstag nochmals davor warnte, dass sich die Erholung der globalen Konjunktur nach der Pandemie-Krise länger hinziehen dürfte, belastet die Stimmung aktuell nicht. Und in Seoul lassen sich die Anleger auch davon nicht aus der Ruhe bringen, dass Nordkorea das gemeinsame Verbindungsbüro in der Grenzstadt Kaesong zerstört hat. Laut dem Finanzminister Südkoreas wird dies allenfalls begrenzte Auswirkungen auf die Märkte haben.

Positiv dürfte derweil auf die Laune der Akteure wirken, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die ermutigenden Ergebnisse einer britischen Studie zur Behandlung von Covid-19-Patienten mit dem Wirkstoff Dexamethason als "lebensrettenden wissenschaftlichen Durchbruch" bezeichnet. Dexamethason sei die erste Behandlungsform, welche die Todesrate bei an Beatmungsmaschinen angeschlossenen Covid-19-Patienten nachgewiesenermaßen senke. Dexamethason ist in einer Vielzahl von entzündungshemmenden Medikamenten enthalten. Es wird zur Behandlung von allergischen Reaktionen, rheumatoider Arthritis und Asthma angewendet. Nach Angaben der britischen Forscher könnten tägliche Dosen jeden achten Tod bei schwerstkranken Covid-Patienten verhindern.

Am Ölmarkt fallen die Preise deutlicher, zwischen 1,8 und 2,4 Prozent. Auch hier ist von Gewinnmitnahmen zu hören, zumal sich der Ölmarkt in der jüngeren Vergangenheit sehr volatil gezeigt habe. Daneben werden vereinzelt aber auch Sorgen vor weiteren Wellen der Coronapandemie als Belastungsfaktor genannt. Immerhin habe Peking wieder Schulen geschlossen, nachdem es regional wieder auffällig erhöhte Fallzahlen an Neuinfektionen gegeben habe.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.970,30 +0,47% -10,68% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.461,01 -0,54% -8,99% 08:00 Kospi (Seoul) 2.139,40 +0,06% -2,65% 08:00 Schanghai-Comp. 2.928,89 -0,10% -3,97% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.337,17 -0,03% -15,74% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.664,02 -0,11% -18,89% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.514,46 -0,21% -5,66% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:37 % YTD EUR/USD 1,1270 +0,1% 1,1262 1,1336 +0,5% EUR/JPY 120,88 +0,0% 120,87 121,64 -0,8% EUR/GBP 0,8971 +0,1% 0,8963 0,8972 +6,0% GBP/USD 1,2561 -0,0% 1,2566 1,2634 -5,2% USD/JPY 107,24 -0,1% 107,32 107,34 -1,3% USD/KRW 1214,75 +0,2% 1211,97 1213,52 +5,2% USD/CNY 7,0915 +0,1% 7,0866 7,0822 +1,8% USD/CNH 7,0838 +0,0% 7,0822 7,0754 +1,7% USD/HKD 7,7502 +0,0% 7,7502 7,7504 -0,5% AUD/USD 0,6876 -0,0% 0,6879 0,6918 -1,9% NZD/USD 0,6448 +0,1% 0,6444 0,6459 -4,2% Bitcoin BTC/USD 9.453,76 -0,5% 9.500,26 9.487,01 +31,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,44 38,38 -2,4% -0,94 -36,4% Brent/ICE 40,23 40,96 -1,8% -0,73 -36,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.726,49 1.727,70 -0,1% -1,22 +13,8% Silber (Spot) 17,37 17,45 -0,5% -0,08 -2,7% Platin (Spot) 820,80 827,00 -0,7% -6,20 -14,9% Kupfer-Future 2,56 2,56 -0,2% -0,01 -9,1%

