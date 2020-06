Gut eine Woche vor der für die Lufthansa-Rettung entscheidenden Hauptversammlung stellt deren Großaktionär das staatliche Finanzpaket in Frage. Der Münchner Unternehmer Heinz Hermann Thiele erklärte in einem Interview mit "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwochausgabe"), er habe seinen Anteil an der Lufthansa weiter erhöht.

