Die Bullen haben das Heft wieder in die Hand genommen. Die europäischen und amerikanischen Benchmarks verzeichneten am Dienstag sehr starke Tagesgewinne. Der DAX konnte sogar 3,39 % auf 12.315,66 Punkte zulegen. Der SMI stieg um 1,95 % auf 10.034,29 Punkte.An der Wall Street blieben zum Handelsschluss ebenfalls hohe Gewinne übrig. Angeführt wurden die US-Benchmarks vom Dow Jones Industrial Average, der um 2,04 % auf 26.289,98 Punkte stieg. Die Nasdaq bildete erneut das Schlusslicht und verbessert sich "nur" um 1,75 % auf 9.895,87 Punkte.Über Nacht hat sich die Lage etwas abgekühlt. Die chinesischen Benchmarks bewegen sich während des asiatischen Handels überwiegend leicht im Minus. Der Nikkei 225 Index verlor sogar deutlich mehr als -0,90 %. Verluste, die zum Ende des asiatischen Handels noch auf -0,5 % verringert werden konnten. Auch die US-Futures notieren geschlossen im Minus, wenn auch nur leicht. Der DAX-Future ist unverändert am Ende der asiatischen Sitzung.

Den vollständigen Artikel lesen ...