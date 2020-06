Die letzten 18 Monate präsentieren sich beim Währungspaar EUR/SEK volatil, im letzten Jahr hatte sich eine grobe Seitwärtsspanne zwischen 10,3820 und 10,9338 SEK eingestellt. Zu Beginn dieses Jahres schoss der Euro im Zuge des Corona-Crashs sichtlich aufwärts und markierte bei 11,4269 SEK seinen vorläufigen Höhepunkt. Doch als das Interesse der Investoren am sicheren Hafen nachließ, pendelt sich das Paar wieder in seiner ursprünglichen Handelsspanne ein und fiel auf das untere Begrenzungsniveau um 10,3820 SEK zurück. Dort fand EUR/SEK einen Boden vor und befindet sich nun in der zweiten Woche einer Erholungsphase, die allerdings noch weiteres Kurspotenzial birgt und durchaus für ein Long-Investment herhalten könnte.

Achterbahnfahrt

Nach dem erfolgreichen Test der markanten Unterstützungszone um 10,3820 SEK ...

