The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA USG90073AE09 TRANSOCEAN 20/27 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USU5521TAG77 MSCI 20/30 REGS BD01 BON USD NCA NZ7D XFRA XS0222293382 BQE CEN.TUNISIE 05/20 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS0458119566 VERBUND AG 09/20 MTM BD01 BON EUR NCA XFRA XS0511786021 EUR. BK REC.DEV. 10/20MTN BD01 BON BRL NCA XFRA CA064149AW77 BK NOVA SCOTIA 2025 BD02 BON CAD NCA XFRA CA078149DK45 BELL CDA 2032 EJ BD02 BON CAD NCA XFRA CA078149DW82 BELL CDA 2027 EZ BD02 BON CAD NCA XFRA CA10549PAJ09 BROOKF.ASS.MGMT INC. 2035 BD02 BON CAD NCA XFRA CA136717AW59 CDN UTILITIES 2022 BD02 BON CAD NCA XFRA CA19238VAE52 COGECO CABLE 10/20 S.2 BD02 BON CAD NCA XFRA CA46152HAD31 IGM FINANCIAL 2031 BD02 BON CAD NCA XFRA CA73927CAB69 POWER FINANC. CORP. 2033 BD02 BON CAD NCA XFRA CA87262KAB13 TMX GROUP 2023 BD02 BON CAD NCA XFRA CA87971MAW34 TELUS CORP. 2044 BD02 BON CAD NCA XFRA CA87971MAX17 TELUS CORP. 2025 BD02 BON CAD NCA XFRA CA87971MAY99 TELUS CORP. 2045 BD02 BON CAD NCA XFRA CA87971MBB87 TELUS CORP. 2046 BD02 BON CAD NCA XFRA US031162BP41 AMGEN 12/43 BD02 BON USD NCA XFRA XS0513723873 MTS INTL FDG 10/20 BD02 BON USD NCA XFRA XS0517949748 WORLD BK 10/20 MTN BD02 BON NOK NCA BDAA XFRA XS0519053184 ABN AMRO 10/20 MTN BD02 BON EUR NCA 4UBP XFRA LU2099991536 UBS-BBMGL CO.SU ADLA EQ01 EQU EUR Y