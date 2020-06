The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A289N78 DEUT.BOERSE SUB.ANL20/47 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0W5Y0 DEKA DL FESTZINS 20/23 BD00 BON USD NCA XFRA DE000DK0W5Z7 DEKA AD FESTZINS 20/22 BD00 BON AUD NCA BB73 XFRA DE0001102507 BUNDANL.V.20/30 BD01 BON EUR YCA XFRA DE000DK0XBV8 DEKA FESTZINS ANL 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0XBW6 DEKA FESTZINS ANL 20/31 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2UR3 LB.HESS.THR.CARRARA06M/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2US1 LB.HESS.THR.CA.TIL.06A/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB3A66 NORDLB 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB3A74 NORDLB 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA IT0005413684 ITALIEN 20/23 BD01 BON EUR NCA XFRA SK4000017380 SLOWAKEI 20/27 BD01 BON EUR NCA XFRA SK4000017398 SLOWAKEI 20/24 BD01 BON EUR NCA XFRA US081437AT26 BEMIS COMP. 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US092113AT65 BLACK HILLS 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA USP0092MAF07 AEROP.A 2000 20/27 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USP5178RAC27 HONDURAS 17/27 REGS BD01 BON USD NCA SY7P XFRA CA13322A2002 CAMEO INDUSTRIES CORP. EQ00 EQU EUR NCA REPF XFRA ES06735169G0 REPSOL S.A. INH. -ANR- EQ00 EQU EUR NCA TNEA XFRA ES06784309C1 TELEFONICA INH. -ANR- EQ00 EQU EUR NCA 3O5 XFRA JP3274400005 GLORY LTD EQ00 EQU EUR NCA 4LX1 XFRA US0605721127 BK AUDI-A.S.GR.B GDR REGS EQ00 EQU EUR NCA 4UBP XFRA LU2099991536 UBS-BBMGL CO.SU ADLA EQ01 EQU EUR YCA 3DM XFRA US2470783067 DELMAR PHARMACEUT.DL-,001 EQ01 EQU EUR N