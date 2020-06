The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3CB0245108 VW FINANCIAL SERV. 2020 BD00 BON AUD NCA XFRA CA07813ZAL81 BELL CANADA 2031 MTN BD00 BON CAD NCA XFRA CA110709EK47 BRIT. COL.PROV.2029 BCCDX BD00 BON CAD NCA XFRA DE000DK0ESC2 DEKA IHS MTN S 7455 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB0B9Q5 LBBW IS.R.9834 BD00 BON EUR NCA XFRA US29266RAB42 EDGEWELL PERS.CARE 11/21 BD00 BON USD NCA XFRA XS0220507023 EIB EUR.INV.BK 05/20 FLR BD00 BON EUR NCA XFRA CA05573YAB70 BRP FINANCE 2036 MTN BD01 BON CAD NCA XFRA CA07813ZAT18 BELL CANADA 2035 MTN BD01 BON CAD NCA XFRA CA07813ZBL72 BELL CANADA 2037 MTN BD01 BON CAD NCA XFRA CA449586AB26 IGM FINANCIAL 2040 BD01 BON CAD NCA XFRA CA53947ZAU18 LOBLAW COS LTD 2034 MTN BD01 BON CAD NCA XFRA CA766910AW33 RIOCAN REAL ESTATE 2023 BD01 BON CAD NCA XFRA CA766910AZ63 RIOCAN REAL ESTATE 15/24 BD01 BON CAD NCA XFRA DE000HLB09U4 LB.HESS.-THR. IHS 15/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0SNZ5 LBBW STUFENZINS 13/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB0NF9 NORDLB 15PH.BD.39/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB8CX8 NORDLB OPF.S.1413 BD01 BON EUR NCA C7RN XFRA FR0010910240 CAISSE REF.HAB 10/20 BD01 BON EUR NCA XFRA IT0005260085 M.BENZ FIN S.I. 17-20 FLR BD01 BON EUR NCA XFRA NO0010575343 OSLO 10-20 BD01 BON NOK NCA XFRA US24422ETR08 DEERE -JOHN- CAP.17/20FLR BD01 BON USD NCA XFRA US24422ETS80 DEERE -JOHN- CAP. 2020 G BD01 BON USD NCA XFRA US74432QBM69 PRUDENTIAL FINL 2020 MTN BD01 BON USD N