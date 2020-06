FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSL8 XFRA US83416M1053 SOLAR SENIOR CAP. DL-,01 0.088 EURSYU1 XFRA US87161C5013 SYNOVUS FINL CORP. DL 1 0.292 EURD5BE XFRA LU0429458895 XTR.II US TREAS.1-3 1D 3.716 EURF750 XFRA DE000ETF7508 ALPH.DIVIDEND.PL.UC.ETF R 1.000 EUR541 XFRA US00090Q1031 ADT INC. DL-,01 0.031 EURXGII XFRA LU0962078753 XTR.II GL.INF.-LINK.BD 1D 3.310 EURXYPD XFRA LU0962071741 XTR.II IB.E.G.B.Y.P. 1D 2.101 EURXY1D XFRA LU0975334821 XTR.II IB.E.G.B.YP.1-3 1D 0.648 EURSAT XFRA NO0010572589 SAGA TANKERS ASA NK 1 0.009 EURXQB XFRA US02208R1068 ALTRA INDL MOTION DL-,001 0.035 EURAZDA XFRA US0025353006 AARON'S INC. A DL -,50 0.035 EURALQD XFRA LU1409136006 XTR.II DL AS.XJA.CO.BD 1D 3.062 EURXUTE XFRA LU1399300455 XTR.II US TREASUR. 2DEOH 2.308 EUREWG XFRA US9741551033 WINGSTOP INC. DL-,01 0.097 EURUG6 XFRA BMG7738W1064 SFL CORP. LTD DL 1 0.221 EURXUEM XFRA LU0677077884 XTR.II USD EM BD 2D DL 0.581 EUR55O1 XFRA US03761U5020 APOLLO INVESTMENT CORP. 0.398 EURTCBT XFRA NL0009690247 VANECK VE.IBO.EO CORPOR. 0.090 EURTRET XFRA NL0009690239 VANECK VE.GL REAL ESTATE 0.310 EURTSWE XFRA NL0010408704 VANECK VE.SUS.WLD EQ.WE. 0.550 EURT6ET XFRA NL0009690221 VANECK VE.GL EQUAL WEIGHT 0.370 EURVDIV XFRA NL0011683594 VANECK VE.MO.DE.MA.DI.LE. 0.390 EURVIGB XFRA NL0010273801 VAN.V.I.EO S.C.AAA-AA 1-5 0.090 EURVMUS XFRA NL0011376074 VANECK VE.MO.NO.AM.EQ.WE. 0.200 EURV3ET XFRA NL0010731816 VANECK VE.EUROP.EQU.WEIG. 0.660 EUR