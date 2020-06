FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTX03F XFRA LU0643975591 XTR.II EUROZ.GOV.BD 1D 0.659 EUR2VO XFRA FI4000074984 VALMET OYJ 0.800 EURXBAG XFRA LU0942970103 XTR.II GBL AGG.BD SWAP 1D 0.604 EURX03C XFRA LU0614173895 XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1D 0.770 EURXGVD XFRA LU0690964092 XTR.II GBL GOV.BD 1DEOH 2.283 EURTNE2 XFRA US8793822086 TELEFONICA S.A.EO 1 ADR 1 0.200 EURZSL XFRA US83413U1007 SOLAR CAPITAL LTD DL-,01 0.362 EURM3P XFRA US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TR. 0.239 EURLMX XFRA US55027E1029 LUMINEX CORP. DEL DL-,01 0.080 EURGR3 XFRA US3976241071 GREIF INC. CL.A 0.389 EURDUBA XFRA US26152H3012 DRDGOLD LTD. RC 1 ADR/10 0.131 EURQCTA XFRA US0774541066 BELDEN INC. DL -,01 0.044 EURXHYG XFRA LU1109942653 XTR.II EO H.YLD CORP.B.1D 0.398 EURXHY1 XFRA LU1109939865 XTR.II EO H.YLD BD1-3S.1D 0.289 EURMV9L XFRA US02364W1053 AMERICA MOVIL L ADR/20 0.155 EURU1O XFRA SG1S83002349 UOL GROUP LTD. SD 1 0.111 EURXB4F XFRA LU0484968812 XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D 0.695 EURDXS1 XFRA LU0321464652 XTR.II GBP OV.RATE SW. 1D 1.138 EURG7C XFRA KYG4100M1050 GREENTOWN CHINA HD -,10 0.037 EURGZT XFRA KYG321481015 EVA PRECISION INDL HD-,105AA XFRA ID1000107600 PT WIJAYA KARYA (P.)RP100 0.003 EURGUJB XFRA HK1203033175 GUANGNAN (HLDGS)NEW 0.003 EURCRP XFRA HK0836012952 CHINA RES POWER HLDGS 0.040 EURGUG XFRA HK0270001396 GUANGDONG INV. LTD 0.046 EURVLM XFRA FI0009007835 METSO CORP. 1.470 EURMBK XFRA DE0008148206 MERKUR BANK KGAA .O.N. 0.320 EURPHH2 XFRA DE0007474041 PAUL HARTMANN AG NA O.N. 7.000 EURXRG XFRA CNE1000004N5 XIAMEN INTL PORT H YC 1 0.003 EUR3MR XFRA US58958U1034 MERIDIAN BANCORP 0.071 EURCGB XFRA LU1094612022 XTR.II HARV.CH.GOV.BD 1D 0.400 EURJGA XFRA KYG513831001 JIANGNAN GROUP LTD HD-,01 0.001 EURSHVA XFRA HK0000592854 SHOU. HLDGS. LTD. (BL) 0.008 EURXUTD XFRA LU0429459356 XTR.II US TREASURIES 1D 2.281 EUR13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.181 EURRIK XFRA US74934Q1085 RCI HOSPITAL.HLDGS DL-,01 0.027 EUR