FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

K3A XFRA NO0003033102 KONGSBERG AUTOMOTIV.NK-10

TNE5 XFRA ES0178430E18 TELEFONICA INH. EO 1

PHBA XFRA US83569C1027 SON.HO.UN.ADR 1/5 SF -,05

BYNN XFRA FR0013269123 RUBIS INH. NOUV. EO 1,25

D7G XFRA NO0010081235 NEL ASA NK-,20

OM5A XFRA NO0010865009 OBSERVE MEDICAL ASA -,26

NEL-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de