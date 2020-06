FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.06.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 18.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.06.2020AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEK90 XFRA SE0002683557 LOOMIS AB SERIES BCVG XFRA HK1093012172 CSPC PHARMACEUT.GR.CPM XFRA HK0144000764 CHINA MERCHANTS PORT HLDG1T6 XFRA US87265K1025 SIXTH STR.SPEC.LEN.DL-,01MUM XFRA DE0006580806 MENSCH UND MASCH.O.N.AOF XFRA DE0005104400 ATOSS SOFTWARE AGAEX XFRA CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15TY2B XFRA FI4000369947 CITYCON OYJG51 XFRA KYG3825B1059 GENSCRIPT BIOT. DL-,0018KM XFRA AU000000KIN8 KIN MINING NL1XT XFRA SE0007756903 XINTELA ABV72G XFRA SE0012454379 BETSSON AB B5PP XFRA GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY