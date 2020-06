Nach den erfolgsmeldungen der Töchter in letzter Zeit geht es jetzt um Evotec SE (ISIN: DE0005664809) selbst: Nichts besonderes - HV läuft rund, keine Aufreger, alles nach Plan. Man könnte auch sagen: Alles läuft zur Zufriedenheit der Aktionäre, die zukünftige Entwicklung sieht hoffnungsvoll aus und so sollte es weitergehen. Deshalb: Alle Vorschläge fanden die notwendige Zustimmung der - diesmal nur virtuell anwesenden - Aktionäre. Am Ende - Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec: "Ich möchte mich, im Namen meiner Vorstandskollegen von Evotec, ganz herzlich bei unserem Aufsichtsratsmitglied ...

