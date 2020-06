Es bleibt weiterhin unruhig bei der Deutschen Lufthansa. Die durch den Lockdown in der Coronakrise in schweres Fahrwasser geratene Fluglinie steuerte zuletzt einem milliardenschweren Rettungspaket durch die Bundesregierung entgegen, dass die Airline vor der Pleite und über die nächsten Monate retten sollte. Eigentlich schien alles unter Dach und Fach, Vorstand und Aufsichtsrat hatten dem ca. 9 Mrd. Euro schweren Paket zugestimmt, für dass die Bundesregierung ca. 20 Prozent der Anteile an der..

Den vollständigen Artikel lesen ...