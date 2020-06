Japans Exporte sind im Mai wegen der schwächelnden Nachfrage aus den USA so stark eingebrochen wie seit der globalen Finanzkrise 2009 nicht mehr.Sie fielen um 28,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Regierung am Mittwoch in Tokio mitteilte. Ökonomen hatten einen nicht ganz so starken Rückgang von 26,1 Prozent vorhergesagt. Für das schlechte Ergebnis sorgte vor allem das US-Geschäft, das sich als Folge der Corona-Pandemie halbierte. Dort brach die Nachfrage nach japanischen ...

