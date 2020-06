Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Euro setzt seine Konsolidierung unterhalb des jüngsten Impulshochs fort, so die Analysten der Helaba.Die zum Teil deutlich besser als erwartet ausgefallenen US-Daten hätten den Euro per saldo belastet, während die Anhörung von Powell vor dem US-Kongress keine großen Spuren am Devisenmarkt hinterlassen habe. Der FED-Chef habe seine konjunkturkritischen Äußerungen wiederholt und eine anhaltend lockere Geldpolitik in Aussicht gestellt. Positiv hervorzuheben sei, dass sich der Euro oberhalb des 38,2%-Retracements des Aufwärtsimpulses von 1,0765 bis 1,1422 bei 1,1171 USD halten könne. Allerdings würden die Indikatoren im Tageschart eine nachlassende Schwungkraft erkennen lassen, sodass ein Test weiterhin möglich erscheine. Auf Widerstände treffe der Euro um 1,1400, bei 1,1422 und am Jahreshoch bei 1,1492. Trading-Range: 1,1170 bis 1,1400. (17.06.2020/alc/a/a) ...

