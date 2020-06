Nachbörslich setzte der DAX dann zu einer Rallye an. Hintergrund waren erneute Maßnahmen der US-Notenbank Fed. Die Fed kündigt den Kauf eines breit angelegten Portfolios an Unternehmensanleihen an.

Der DAX zog im Einklang mit den US-Aktienmärkten immer mehr an und dürfte am heutigen Dienstag mit einem Riesen-Gap von rund 400 Punkten bei 12.300 Punkten eröffnen. Ob so ein Gap eine gute Basis für einen nachhaltigen weiteren Anstieg ist bleibt abzuwarten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 11.911 Punkten, vorbörslich bei 12.200 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 11.800, 11.550, 11.500, 11.200 und 11.000 Punkten. Nach oben bei 12.000, 12.200 und 12.300 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500 Punkten und 12.471 und nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, long.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Von Mai bis Ende Juni abwärts.

Gebert-Börsenindikator (Juni)

