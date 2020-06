FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben Mittwoch weiter nachgegeben. Die Bewegungen hielten sich aber in Grenzen. Am Morgen notierte der richtungsweisende Euro-Bund-Future 0,14 Prozent tiefer bei 175,13 Punkten. Die Renditen der Bundesanleihen legten zu.



In dem aktuell freundlichen Kapitalmarktumfeld werden die als sicher geltenden Staatspapiere aus Deutschland eher gemieden, auch wenn die Börsen an diesem Mittwoch wohl nach der jüngsten Rally erst einmal eine Verschnaufpause einlegen dürften.



In den Blick rücken nun Daten zur Verbraucherpreisentwicklung in der Eurozone, die am späten Vormittag veröffentlicht werden. Die Experten der Dekabank wiesen darauf hin, dass in allen Industriestaaten angesichts steigender Arbeitslosenzahlen sowie schwacher Energiepreise die disinflationären Tendenzen dominierten./la/mis

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de