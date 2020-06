GBPUSD wartet mit Bewegungspotential in beide Richtungen auf. USDNOK hingegen ist im Korrekturmodus arbeitet mit dynamischen Schwüngen in der Korrektur und GBPCAD offenbart ein Doppeltop am Widerstand. GBPUSD mit Bewegungspotential auf Richtungssuche Tickmill-Analyse: GBPUSD mit Abgabedruck GBPUSD kann sich nach dem Ausflug zur Chartoberseite bis auf 1,28130 USD weiterhin nicht klar für eine Richtung entscheiden. Nach Überschreitung des rot markierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...