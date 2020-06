17.06.2020 - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) steht vor einem wichtigen Termin, dem 18.06. - Tag der Vorlage des Abschlussberichts 2019 inclusive Testat, möglichst uneingeschränkt.aber der FT-Redakteur Dan McCrum brachte sich gestern mit einem Artikel wieder in Erinnerung: "Wirecard urges UK High Court to dismiss fraud lawsuit" - Thema: Minderheitsaktionäre der seienrzeit von Wirecard übernommenen Indischen Hermes fühlen sich "über den Tisch gezogen", weil der Haupteigentümer seine Anteile zu einem Unternehmenswert von 36 Mio. EUR an einen Mauritiús Fonds verkaufte, der wenig später für 326 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...