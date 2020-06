LONDON (Dow Jones)--Die Großbank HSBC will einem Agenturbericht zufolge bis zu 35.000 Arbeitsplätze abbauen. Die Bank mit Hauptsitz in London, die einen Großteil ihrer Erträge in Asien erwirtschaftet, reaktiviere damit ein Vorhaben, das sie wegen der Coronavirus-Pandemie vorübergehend auf Eis gelegt habe, berichtet Reuters unter Berufung auf ein bankinternes Schreiben. In diesem Memo habe CEO Noel Quinn geschrieben, dass der Stellenabbau nicht ewig hinausgezögert werden könne. Es sei immer nur eine Frage des "Wann" gewesen, und nicht des "Ob". Das Finanzinstitut beschäftigt weltweit rund 235.000 Mitarbeiter. HSBC war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Dem Agenturbericht zufolge hatte eine HSBC-Sprecherin den Inhalt des Memo bestätigt.

June 17, 2020 03:17 ET (07:17 GMT)

