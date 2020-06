FRANKFURT (Dow Jones)--Besser als erwartet sind Europas Börsen am Mittwoch in den Handel gestartet. Die meisten Aktien liegen im Plus, obwohl in Peking die Zahl von Corona-Neuinfizierten wieder steigt. Mehr als 1.200 Flüge wurden gestrichen und eine Reisewarnung ausgesprochen. Sorgen über eine Zweiten Welle beim Coronavirus kamen trotzdem nur kurz auf. Der DAX legt 0,2 Prozent zu auf 12.340 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 0,2 Prozent auf 3.248 Punkte.

Geopolitik macht wieder Sorgen

Weder der Exporteinbruch in Japan noch die Geopolitik bremsen damit den DAX aus. In Japan waren im Mai die Exporte um über 28 Prozent eingebrochen und damit viel stärker als die erwarteten knapp 23 Prozent. Und in Korea, Indien und China steigen die Spannungen: So im indisch-chinesischen Grenzkonflikt, wo bei Scharmützeln mehr als 20 indische Soldaten gefallen sein sollen. "Die Spannungen zwischen China und Indien sowie zwischen Nord- und Südkorea kochen aus Börsensicht sicherlich zur Unzeit wieder hoch", heißt es von QC Partners: "Und Unsicherheit ist genau das, was die Anleger am meisten hassen". Beim DAX könnte der Kampf um die 200-Tage-Linie bei aktuell 12.143 Punkte daher in eine neue Runde gehen.

Paketgeschäft läuft rund dank Corona

Einen Freudensprung von 14 Prozent machen in den Niederlanden die Aktien von PostNL. Hier ist die Jahresprognose des Deutsche-Post-Konkurrenten deutlich stärker ausgefallen. Vor allem das Paketgeschäft legte kräftig zu. Die Deutsche Post gibt 0,4 Prozent nach.

Lufthansa im DAX steigen um 4,3 Prozent. Die Aufstockung auf 15 Prozent an der Airline durch den Investor Heinz Hermann Thiele treibt.

Negative Vorgaben von Oracle bremsen SAP mit minus 0,3 Prozent. Oracle hat zwar auf der Ergebnisseite die Erwartungen im vierten Quartal übertroffen, nicht aber auf der Umsatzseite. Hier machte sich eine schwächere Softwarenachfrage infolge der Zurückhaltung der Kunden wegen der Corona-Krise bemerkbar.

RWE steigen um 1,8 Prozent dank einer Hochstufung durch HSBC auf Kaufen. Lindt & Sprüngli leiden unter einer Verkaufsempfehlung durch Mainfirst. Die Schokoladen-Aktien fallen 1,8 Prozent. In London fallen die Aktien von Buchmacher William Hill um 4,8 Prozent wegen einer Kapitalerhöhung.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.249,46 0,21 6,81 -13,24 Stoxx-50 3.019,45 0,39 11,69 -11,27 DAX 12.340,75 0,20 25,09 -6,86 MDAX 26.174,26 0,45 117,74 -7,55 TecDAX 3.175,41 0,50 15,82 5,32 SDAX 11.562,48 0,24 27,59 -7,59 FTSE 6.272,53 0,48 29,74 -17,23 CAC 4.966,17 0,28 13,72 -16,93 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,41 0,02 -0,65 US-Zehnjahresrendite 0,75 -0,01 -1,93 DEVISEN zuletzt +/- % Mi., 8.10 Uhr Di, 17:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,1282 +0,18% 1,1280 1,1246 +0,6% EUR/JPY 121,09 +0,19% 121,01 120,7186 -0,7% EUR/CHF 1,0703 -0,12% 1,0717 1,07 -1,4% EUR/GBP 0,8975 +0,14% 0,8973 0,8945 +6,1% USD/JPY 107,31 -0,01% 107,27 107,3295 -1,3% GBP/USD 1,2571 +0,03% 1,2572 1,26 -5,1% USD/CNH (Offshore) 7,0835 +0,02% 7,0805 7,0864 +1,7% Bitcoin BTC/USD 9.472,51 -0,29% 9.433,26 9437,2550 +31,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 38,00 38,38 -1,0% -0,38 -35,5% Brent/ICE 40,69 40,96 -0,7% -0,27 -35,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.728,21 1.727,70 +0,0% +0,51 +13,9% Silber (Spot) 17,44 17,45 -0,0% -0,01 -2,3% Platin (Spot) 821,80 827,00 -0,6% -5,20 -14,8% Kupfer-Future 2,57 2,56 +0,1% +0,00 -8,8% ===

June 17, 2020

