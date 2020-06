Wien (www.anleihencheck.de) - Das positive Marktsentiment zeigte sich am gestrigen Tag auch am EUR-Credit-Primärmarkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Corporates: Covivio Hotels habe eine Senior-Unsecured-Emission an den Primärmarkt (EUR 500 Mio., 10J, MS+180 BP) gebracht. Capgemini habe eine Senior Unsecured Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,6 Mrd. (Tranche A: EUR 800 Mio., 5J, MS+95 BP; Tranche B: EUR 800 Mio., 10J, MS+130 BP) gepreist. Deutsche Bahn habe ebenso eine Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd. an den Primärmarkt gebracht (Tranche A: EUR 850 Mio., 9J, MS+55 BP; Tranche B: EUR 650 Mio., 19J, MS+85 BP). Carlsberg sei ebenfalls mit einer Senior-Unsecured-Emission aktiv gewesen (EUR 500 Mio., 7J, MS+70 BP). Infineon sei gestern mit Investorenmeetings für eine geplante EUR Multi-Tranche-Emission mit Laufzeiten von drei, sechs und neun Jahren gestartet. Je nach Nachfrage könnte ebenso eine vierte Tranche mit einer Laufzeit von zwölf Jahren gepreist werden. ...

